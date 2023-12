¡Polémica! Organización de Miss Earth Panamá responde

Esta semana Nicole Castillero, Miss Earth Panamá 2023, anunció que no representará a Panamá en este certamen de belleza, programado para hoy, 22 de diciembre en Tailandia, por supuestas acciones irresponsables de Panameña Universal, organización encargada del concurso.

Castillero, quien llevaba 5 meses preparándose para competir por la corona, compartió un video en Instagram, donde explica con detalles de lo sucedido.

Dijo: "Hola a todos, soy Nicole Castillero, la actual Miss Earth Panamá 2023. El 22 de diciembre se llevará a cabo la final del concurso Miss Earth en Vietnam. Y a pesar que me preparé desde hace 5 meses, desafortunadamente no pude viajar para representar a Panamá. Hoy, a dos días de la final, he decidido romper el silencio”.

“Fui coronada el 2 agosto y desde entonces he trabajo incansablemente, colaborando en proyectos ambientales, trabajando con organizaciones en pro del medioambiente, además de la preparación física”, relata.

“Debí viajar el 25 de noviembre y, a pesar de múltiples llamadas y mensajes a la organización, no obtuve una respuesta sobre la compra del pasaje, vestuarios, itinerario y equipaje que necesitaría para representar a Panamá. No fue hasta el 28 de noviembre que se me notificó que viajaría el 30 de noviembre a las 6:00 a.m. Contaba con solamente con 24 horas para preparar un viaje de 23 días para un concurso internacional. La improvisación de la organización al comprar un pasaje aéreo por internet desconocían las política y documentación necesarias que requeriría para poder estar en una de las escalas, en Taiwán, de 27 horas”, comentó.

Prosiguió: "Esto hizo que al llegar al aeropuerto (de Tocumen) con maletas, banda, corona y bandera, los agentes de Copa (Airlines) no me permitieran abordar el vuelo (necesitaba tener visa para ingresar a Taiwán). Los agentes de Copa señalaron que podía solicitar la visa en línea. Y eso hice de manera inmediata. Taiwán aprobó la visa 3 días después”.

“Sin embargo, desde entonces la ínica respuesta que tuve por parte de los directores de la organización fue que estaban trabajando en reagendar mi boleto áereo”, dijo.

No fue hasta el 15 de diciembre que descubrió, por medio de terceros, que los organizadores de Panameña Universal no se encontraban en el país porque viajaron a su natal Venezuela sin avisarle “ni siquiera por respeto ni consideración” expresó Castillero, quien dejó claro que jamás renunció a su corona y siempre estuvo dispuesta a representar a Panamá.

Panameña Universal responde

Tras la publicación del video de Nicole, Panameña Universal dejó colgado en sus historia de Instagram un comunicado en el que aseguran que no le deben explicaciones a nadie.

"Aclarando de antemano que no debemos ningún tipo de explicación a nadie, pues esta organización durante años ha trabajado con el dinero de sus directores, sin recibir ayuda financiera de ninguna persona natural, ente privado y mucho menos de una institución gubernamental", inicia diciendo el comunicado.

"Aclarando ante todo que tampoco realizamos un certamen en donde nuestra actual reina haya sido ganadora, y en su defecto, fue decisión de la organización designarla para representar a Panamá, y manteniendo la firme decisión que era la mejor opción para representar al país, con todas las cualidades para dejar el nombre de Panamá en alto, no tenemos absolutamente nada que agregar al video en donde se nos expone como responsables de la no participación de nuestra reina en su certamen internacional".

Destacaron que no emitirán ni un comunicado más y que se sienten orgullosos por el trabajo realizado.

