¿Por qué los amores de la Diva del Bronx son tan fugaces?

El primer marido de Jennifer López, Ojani Noa, una vez que se enteró de la boda de la cantante y el actor Ben Affleck, hizo su pronóstico: esa unión no durará mucho tiempo. Dos semanas después, la pregunta es: ¿Se equivocó?

Versión impresa

La interrogante surge luego de que la nueva pareja anunciara que se separan por mutuo acuerdo, tras pasar su luna de miel en Europa.

Fuentes cercanas revelaron que los enamorados se tomarán un tiempo separados para centrarse en sus proyectos personales.

Según el medio Hollywood Life, la pareja tomó esta decisión a días de su boda para fortalecer sus lazos y afirmaron que lo hacen por el bien de la conexión que existe entre ambos y no perder la magia.

Pero, a pesar de la anterior explicación, los seguidores de JLo, de 53 años, están preocupados debido a que los amores de la artista siempre han sido fugaces. Muchos se preguntan si la llamada Diva de El Bronx aún no ha logrado superar sus problemas emocionales que reveló en entrevistas pasadas.

JLo hace un tiempo reveló que la falla en sus relaciones sentimentales se debe a la falta de autoestima, miedo al abandono y asfixia a su pareja.

En una entrevista en el programa Today contó las dificultades de autoestima que tuvo con sus exparejas. “La primera persona que aparece y me muestra un poco de amor y me da algo de química, me enamora y ya quiero vivir con ella", explicó.

Ese fue el gran motivo por el que se separó tanto de Ben Affleck como de Marc Anthony.

"Tenía confianza en lo que podía hacer. No tenía tanta confianza en quién era o lo que tenía que ofrecer simplemente como una chica. Todavía es un trabajo en progreso para mí. Trata de cómo te sientes de niña, siendo la hermana del medio, y medio invisible a veces e intentando captar la atención.", agregó en aquel momento la intérprete cuando promocionaba su libro, True Love.

Sus romances

Después de su romántico regreso tras 19 años de su separación, JLo y Ben Affleck sorprendieron a sus seguidores con su boda, hace unas semanas, pero el actor de Batman no ha sido el único amor de López. Aquí te mostramos cuáles han sido sus otros amores.

1. David Cruz. Fue el primer amor de López, lo conoció cuando ella tenía 15 y él 16 años, mantuvieron una relación de noviazgo de una década, es decir, Cruz acompañó a la hora superestrella en sus primeros pasos en el ambiente artístico, pero su relación terminó en 1994, un par de años antes de que ella alcanzara la fama. Cruz falleció en marzo del 2020 a raíz de una afección cardiaca.

2. Wesley Snipes. En 1994, Jlo acababa de terminar su relación con David Cruz, cuando conoció a Wesley Snipes durante el rodaje de la película Money Train, que se estrenó un año más tarde. Nunca se llegó a confirmar oficialmente, pero todo apunta a que la química que había entre ambos en la gran pantalla también hizo de las suyas detrás de las cámaras.

3. Ojani Noa. Fue el primer esposo de JLo, este guapo camarero cubano de Miami fue el primero que logró llevar a Jennifer López hasta el altar. Fue el 22 de enero de 1997, y ella aseguró en una entrevista que el día que se casó era "feliz" porque siempre había querido vivir su particular "cuento de hadas". Lastimosamente el matrimonio sólo duró once meses con un sonado divorcio y mucha, pero mucha polémica durante años.

4. Sean Combs (P. Diddy). El rapero y productor musical llegó a su vida a finales de 1999, cuando López acababa de publicar On the 6, su primer álbum de estudio, ambos mantuvieron un sonado romance que duró casi dos años. Tal vez sea la relación más escandalosa de López, que incluso la llevó a ser arrestada en una noche de fiesta en 1999, cuando el rapero tuvo problemas con otro sujeto en un centro nocturno y fueron detenidos por huir del lugar con un arma en el maletero de su auto. Durante dos años fueron la pareja del momento, sobre todo cuando JLo apareció de la mano de Diddy luciendo su icónico Versace verde en la alfombra roja de los premios Grammy del 2000; su relación terminó por las infidelidades del músico.

5. Tommy Mottola fue uno de sus supuestos amores nunca confirmado. Mottola, que en 1999 acababa de divorciarse de Mariah Carey y la estrella mexicana Thalía aún no estaba en escena, según el productor musical entre ambos sí existió química, aunque Jennifer lo ha negado siempre.

6. Cris Judd. Era el año 2000 cuando Cris fue contratado como bailarín para el video de la canción “Love Don’t Cost a Thing”, ahí se dio el flechazo y para septiembre de 2001 se estaban dando el sí, en una ceremonia que años más tarde Judd calificaría como un circo. El matrimonio terminó en 2003 y él confesó que el estar casado con alguien como Jennifer, era sumamente complicado y desgastante, porque no había nada de privacidad y Lopez le dio prioridad a su carrera. Esta sería la segunda boda y segundo divorcio de la Diva de El Brox.

7. Ben Affleck. Las estrellas coincidieron en el rodaje de la película "Gigli" (2002), que ambos protagonizaron y el romance que inició en la ficción, pronto pasó a la realidad convirtiéndose en la pareja del momento, pasó poco tiempo para que se comprometieran y estuvieran a punto de llegar al altar en dos ocasiones, en el 2003 y 2004, pero a pocos días de la celebración el actor canceló todo rompiendo con JLo.

8. Marc Anthony. A Jennifer le viene como anillo al dedo ese refrán que dice “a rey muerto, rey puesto”, porque poco después de romper con Ben Affleck entró en su vida Marc Anthony. El salsero acababa de divorciarse de Dayanara Torres, la Miss Universo que le había dado dos hijos y con la que estuvo casado cuatro años. Pero las malas lenguas dicen que la Diva de El Bronx tuvo mucho que ver con la ruptura.

El 5 de junio de 2004 unieron sus vidas en una boda sorpresa, realizada en la casa de López en Beverly Hills. En febrero de 2008 nacieron sus hijos Max y Emme, y renovaron sus votos matrimoniales en Las Vegas, pero el cuento de amor terminó en julio de 2011 cuando anunciaron su separación, pero ésta se concretó hasta 2014, pero su relación es de mejores amigos e incluso han convivido con las nuevas parejas de JLo.

9. Casper Smart. De nueva cuenta la Diva del Bronx encontró el amor entre sus bailarines, esta vez en uno 18 años menor que ella, se trataba de Casper, con quien permaneció en una relación desde 2011 hasta el 2016. Tiempo después de su separación el coreógrafo confesó en el programa "Despierta América", que la causa de su ruptura fue su inmadurez, además de haber tenido actitudes ignorantes y tontas con la estrella pop.

10. Drake. A finales de 2016 las estrellas confirmaban su relación con diversas publicaciones en sus redes sociales, donde se les puede ver en situaciones románticas, incluso apariciones juntos en eventos, pero este idilio duró tan sólo dos meses, en que los más allegados aseguraron, fue una relación sin compromisos y de diversión.

11. Alex Rodríguez. Ambos se conocieron gracias a Marc Anthony, quien en ese entonces era esposo de JLo, pero fue hasta marzo de 2017 que comenzaron los rumores de un romance entre el pelotero y la cantante, pero lo hicieron oficial en la alfombra roja del Met Gala de Nueva York. En 2018 compraron una propiedad valuada en 15 millones de dólares, para iniciar su hogar en NY y las convivencias en familia, con los hijos de ella y él. A pesar de que hubo una romántica petición de matrimonio en la playa, Rodríguez y Jennifer dieron por terminada su relación de cuatro años en abril de 2021.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!