Premios Grammy: Datos de la gala 2021

Ya todo está listo para la gala de los Premios Grammy 2021, la cual se realizará este domingo 14 de marzo.

De hecho, la Academia de Grabación ya dio a conocer los nombres de todos los nominados para esta edición.

Además, dieron informaron sobre los artistas que se presentarán en la 63ª entrega anual de los Grammy, incluyen a Dua Lipa, Roddy Ricch y Taylor Swift, quienes destacan entre los principales nominados del evento, con seis candidaturas cada uno.

La ceremonia de estreno contará con una serie de actuaciones de los nominados al Grammy actuales, entre ellos, Burna Boy, cantante, compositor y rapero nigeriano; la banda de jazz Terri Lyne Carrington and Social Science , el músico de blues Jimmy "Duck "Holmes, el pianista Igor Levit, Lido Pimienta, Poppy y Rufus Wainwright .

Al inicio de la gala que se transmitirá en vivo internacionalmente a través de la página oficial www.grammy.com, se realizará un homenaje que celebra el 50 aniversario del clásico tema de Marvin Gaye "Mercy, Mercy Me (The Ecology)".

Hasta ahora, Beyoncé, que lidera la carrera a los gramófonos de este año con nueve nominaciones, no está programada para actuar en la ceremonia.

No obstante, sí se lucirán esa noche Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone y Harry Styles.'



La gala será conducida por Trevor Noah, la ceremonia se realizará en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, Estados Unidos.

Según informan medios internacionales se realizarán en el recinto, aunque de acuerdo a lo explicado por los organizadores, la premiación usará también otras locaciones para la lectura de nominaciones y los anuncios de ganadores en diversas categorías.

Entre los candidatos a esta edición de los premios figura la cantante chilena Camila Gallardo, quien compite en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo, gracias a Monstruo, el disco que sacó a fines de 2019.

Con 84 categorías, habrá muchos trofeos para repartir y sin duda muchos momentos fashionistas que darán de que hablar durante todo el año.

¿Qué diseñador de moda, y qué estilo de look decidirán para sorprender a sus fanes y dejar en alto a la cultura latinoamericana? Podrán descubrirlo próximamente.

Principales categorías

- Grabación del Año: Black Parade (Beyoncé), Colors (Black Pumas), Rockstar (DaBaby y Roddy Ricch), Say So (Doja Cat), Everything I wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Circles (Post Malone), y Savage (Megan Thee Stallion y Beyoncé).

- Álbum del Año: Chilombo (Jhené Aiko), Black Pumas – Deluxe Edition (Black Pumas), Everyday Life (Coldplay), Djesse Vol. 3 (Jacob Collier), Women in Music Pt. III (Haim), Future Nostalgia (Dua Lipa), Hollywood's Bleeding (Post Malone) y Folklore (Taylor Swift).

- Canción del Año: Black Parade (Beyoncé), The Box (Roddy Ricch), Cardigan (Taylor Swift), Circles (Post Malone), Don't Start Now (Dua Lipa), Everything I Wanted (Billie Eilish), I Can't Breathe (H.E.R) y If the World Was Ending (JP Saxe ft. Julia Michaels).

Transmisión

Los seguidores de la música tendrán un acceso digital sin precedentes al contenido de los Premios Grammy a través de la transmisión que realizará además de la página web oficial, por medio de Facebook Live, el socio exclusivo de transmisión de Grammy Live.

Según explica, Grammy Live permitirá que los espectadores puedan acceder a experiencias detrás del escenario, así como a entrevistas previas al espectáculo y detalles de lo más destacado de la esta importante premiación.

Además, Grammy Live se transmitirá durante todo el día el domingo 14 de marzo, incluso durante y después de la transmisión nocturna de los Premios Grammy.

En tanto, la premiación podrá ser vista en TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original), desde las 21:00 horas.

Dato

E! Entertainment realizará la transmisión en vivo en exclusiva para Latinoamérica brindándole a la audiencia un acceso en primera fila para disfrutar de los grandes momentos de sus estrellas favoritas.