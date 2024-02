Premios Grammy: Ganadores de este 2024

La estadounidense Taylor Swift rompió un nuevo récord con su premio Grammy a mejor álbum del año por "Midnights", y se convirtió en la artista con más galardones en esa categoría de la historia.

La 66ª edición de los premios Grammy se celebró este domingo en Los Ángeles con el presentador y comediante Trevor Noah como maestro de ceremonias.

Las secciones mas relevantes estuvieron representadas por mujeres: Taylor Swift, Miley Cyrus y Billie Eilish, reportó la BBC.

"Me encantaría decirles que este es el momento más feliz de mi vida”, dijo Taylor Swift al recibir el Grammy a mejor álbum del año, pero precisó que se siente así de feliz cuando crea música y toca en espectáculos.

En tanto, Miley Cyrus obtuvo el reconocimiento a mejor grabación del año por Flowers, y en la categoría de mejor canción del año, Billie Eilish ganó por What Was I Made For?, que interpretó para la película "Barbie".

La gala se caracterizó por tener emotivas presentaciones como la de Tracy Chapman junto al cantante de música country Luke Combs, que interpretaron el clásico Fast Car y el abrazo que le dio Miley Cyrus a su ídolo, Mariah Carey.

Mientras que la cantante colombiana Karol G, quien recibió su primer Grammy anglo, y lo hizo de manos de su compatriota Maluma.

La más nominada de la noche, SZA, se llevó el premio a la mejor canción R&B, una categoría que ganaron anteriormente artistas como Beyoncé y Whitney Houston.

Y Killer Mike barrió en las categorías de música rap.

Los Beatles se llevaron un Grammy al mejor video musical por el nuevo videoclip animado de I'm Only Sleeping.

Algunos premiados

Mejor álbum del año: Midnights - Taylor Swift

Mejor grabación del año: Flowers - Miley Cyrus

Mejor canción del año: What Was I Made For? - Billie Eilish

Mejor álbum vocal pop: Midnights - Taylor Swift

Mejor interpretación pop en solitario: Miley Cyrus - Flowers

Mejor artista revelación: Victoria Monet

Mejor actuación de dúo/grupo pop: SZA Ft. Phoebe Bridgers - Ghost in the Machine

Mejor álbum de música urbana: Karol G - Mañana será bonito

Mejor canción R&B: SZA - Snooze

Mejor grabación pop dance: Kylie Minogue - Padam Padam

Mejor álbum country: Lainey Wilson - Bell Bottom Country

Mejor álbum rap: Killer Mike - Michael

Mejor canción rap: Killer Mike ft André 3000, Future y Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers

Mejor actuación rap: Killer Mike ft André 3000, Future y Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers

Mejor álbum rock: Paramore - This Is Why

Mejor actuación rock: Boygenius - Not Strong Enough

Mejor canción rock: Boygenius - Not Strong Enough

Mejor grabación dance/electrónica: Skrillex, Fred again.. & Flowdan - Rumble

Mejor álbum dance/electronica: Fred again.. - Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

Mejor álbum latino tropical: Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) - Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor álbum de música mexicana (incluído tejano): GÉNESIS - Peso Pluma

Mejor álbum pop tradicional vocal: Laufey - Bewitched

Mejor álbum de americana: Jason Isbell and the 400 Unit - Weathervanes

Mejor actuación metal: Metallica - 72 seasons

