Premios Óscar: Reciben críticas por no tener ninguna afroamericana entre las nominadas a 'Mejor Actriz'

El sueño de la actriz Halle Berry de que otra mujer afroamericana gane el Óscar a la "Mejor Actriz" tendrá que esperar un año más.



Este 2022 no hay protagonista negra nominada para la 94 edición del certamen cinematógrafo más importante de la industria.



Las nominaciones para el mejor papel protagónico femenino de 2022 fueron para Nicole Kidman, por interpretar a la comediante Lucille Ball en "Being the Ricardos"; la británica Olivia Colman por su papel como Leda, una madre deprimida en "The Lost Daughter"; Jessica Chastain por su interpretación de la deslumbrante teleevangelista Tammy Faye Messner, en la película biográfica "The Eyes of Tammy Faye" (Los ojos de Tammy Faye); Kristen Stewart por su transformación en la princesa Diana, en "Spencer", y Penélope Cruz por su papel de fotógrafa en la cinta "Madres sustitutas", del cineasta español Pedro Almodóvar.

Versión impresa

En este sentido, Berry ha sido la única mujer afroamericana que ha ganado el premio a la "Mejor Actriz", en 2002, por su papel de camarera viuda Leticia Musgrove en el filme "Monster's Ball".

Solo ocho mujeres negras se han llevado a casa una estatuilla como "Mejor Actriz de Reparto" y existe la posibilidad que este año aumente esta cifra, hay dos nominadas negras en esta categoría.

Aunjanue Ellis fue nominada por su papel de madre de las superestrellas del tenis "Venus" y Serena Williams en la película biográfica "King Richard".

Ariana DuBose también recibió una nominación por su papel de la inmigrante puertorriqueña Anita en la nueva versión de Steven Spielberg de "West Side Story". Si DuBose gana, también se convertiría en la primera mujer de color 'queer' en llevarse a casa el premio de la Academia.

Completan las nominaciones a "Mejor Actriz de Reparto" Kirsten Dunst por "The Power of the Dog", Jessie Buckley por "The Lost Daughter" y Judi Dench por su papel en "Belfast".

VEA TAMBIÉN: Mr. Saik genera comentarios en redes sociales tras hablar de Adán y Eva

Premiación

Las nominaciones de las 23 categorías de los premios Óscar fueron anunciadas ayer, 8 de febrero, y la cinta "The Power of the Dog" lidera las candidaturas con 12.

La ceremonia de premiación se realizará el 27 de marzo, en el Dolby Theatre en Los Ángeles.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!