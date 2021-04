Presidente Laurentino Cortizo: 'A Su Majestad Isabel II y al pueblo británico, nuestra solidaridad'

La Familia Real Británica está de luto, tras la muerte del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II.

"Con profundo pesar, su majestad la reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, su alteza real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo", fue el mensaje que anunció la triste noticia, el viernes 9 de abril.

Tras la esta noticia diferentes medios han recordado episodios de la vida del príncipe.

Además, en las redes sociales se leen miles de mensajes de condolencias a la Familia Real británica.

Panamá no ha sido la excepción, ya que cientos de internautas han hecho referencia a este triste noticia.

Uno de los mensajes de condolencias que más ha llamado la atención ha sido el del presidente de la República de Panamá, Laurentino "Nito" Cortizo.

El mandatario envió un emotivo mensaje a la Casa Real británica y al pueblo británico, a través de su cuenta de Twitter.

Laurentino "Nito" Cortizo escribió: "A Su Majestad Isabel II y al pueblo británico, nuestra solidaridad".

"El Príncipe Felipe estuvo siempre a la altura de la grandeza de su nación. Descanse en paz", añadió.

Como era de esperarse, algunos panameños reaccionaron al mensaje del mandatario panameño.

Algunos de los comentarios que le dejaron fueron: "Señor preocuparse por el pueblo panameño que está esperando su vale que la altura que es hoy no a puesto día ya la contraloría aprobó los 8millones"; "Sr Nito , no sea lambón , ni ellos se acuerdan de Panamá ni de usted , ni de su solidaridad ¿Para cuándo nos vas a depositar nuestro bono del vale digital correspondiente al mes de abril 2021, si se puede saber?"; y "El community manager de esta cuenta no es Nito señores por Dios, si quieren cambiar el país salgan a luchar por este en las calles", entre otros tantos.

A Su Majestad Isabel II y al pueblo británico, nuestra solidaridad. El Príncipe Felipe estuvo siempre a la altura de la grandeza de su nación. Descanse en paz.— Nito Cortizo (@NitoCortizo) April 10, 2021

