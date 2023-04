Primera menstruación, hazla menos estresante

La mayoría de las niñas tienen su primera menstruación entre los 11 y 14 años. Por lo general, empieza alrededor de dos años luego del inicio del desarrollo de los senos.

A esa primera regla se le conoce también como “menarquia” y llega cuando todas las partes del sistema reproductivo han madurado.

No obstante, algunas madres entran en pánico y no saben cómo manejar la situación, señalan especialista.

Esta reacción de las madres, puede hacer el momento más estresante para las niñas. Para que esto no le ocurra le dejamos algunos consejos de la mano de una especialista.

"No te asustes ni la asustes, tu pasaste por eso antes y lo que estás por vivir es natural", señala la ginecóloga Diana Pittí Cifuentes y da un par de tips para que la primera experiencia sea lo "menos estresante posible":

- Generalmente primero crecen los pechos y aparece el vellito, y a los 2-3 años de esto estará bajando el primero sangrado, señaló en un post informativo en su cuenta de Instagram (@ginecologia_pty).

- Prever que puede bajar en algún momento por lo que no lo manejes como un tabú, enséñala las toallas sanitarias y cómo utilizarlas. Que lleve siempre una en la mochila.

- Rompamos cadenas, derribemos mitos y no perpetuemos lo que seguramente nos rodeó a nuestras generaciones haciendo de estos temas un misterio innecesario.

- Ayúdale y explícale cómo llevar un calendario o a usar una aplicación para registrar el ciclo , para ver si existe irregularidad o a prepararse para esos días.

- "Explícale y si te da pena o no sabes cómo, llévala al médico para que conozca las diferentes opciones de higiene menstrual (copa, toalla, tampon) esto no desvirga a nadie, aunque muchas no están listas para esta conversación y no pienso discutir con nadie", añadió.

- Cólicos y malestar: Ten en casa siempre antiinflamatorios, compresas tibias y ten en cuenta que los cólicos intensos incapacitantes no son normales.

- Enséñale a cambiar su producto de higiene: Toallas sanitarias cada 4-6 horas; tampones máximo cada 6 horas y copa menstrual 8-12 horas.

Dato

Especialistas de Mayo Clinic señalan que los primeros años después del comienzo de la menstruación, los ciclos largos son comunes. No obstante, los ciclos menstruales tienden a acortarse y a volverse más regulares a medida que envejeces.

