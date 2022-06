Prince Balboa está 'listo para el problema': ¿'Sech' supuestamente le plagió una canción?

El intérprete de “Coming in hot” y “Que se repita”, Prince Balboa, está listo para el problema y acusa a “El Peluche” de un supuesto robo de una canción.

Versión impresa

Presuntamente el hecho ocurrió cuando “Sech” aún no era famoso y se dedicaba a la producción, según narra Prince Balboa en una reciente publicación en Instagram.

El tema en discordia es “Girl like you”, tema que “Sech” grabó en colaboración con Dímelo Flow, Tyga y J.I, y que en la actualidad acumula más de 4,5 millones de reproducciones en Youtube.

El sencillo, producido por Dímerlo Flow, Cerebro y Bk, fue lanzado el año pasado y de acuerdo al post de Prince Balboa, artista panameño, el “Sech” nunca le terminó de grabar un tema llamado “Como tú”, y el cual supuestamente tiene mucha similitud con “Girl like you”.

“No hay otra como tú, que me haga sentir como tú, no hay otra que me bese como tú y que me haga el amor como tú, like you (bis) no hay otra como tú”, dice un fragmento de “Como tú”, canción que Prince Balboa finalmente grabó con Seven Producer.

“Él me grabó un tema que nunca terminó so lo terminé en otro estudio, eso fue antes de que fuera famoso, cuando era productor. No me crié en Panamá so no conozco los nombres de calles o direcciones, pero eso fue en el estudio en el edificio al frente de la Iglesia donde es pastor el papá, en el primer piso. Y si estoy mintiendo que vaya para la iglesia del papá y diga que no fue así”, escribió Prince Balboa.

Luego añadió: “Bueno yo antes de grabar siempre le muestro mis temas a los productores, pero ese día pasó algo raro, por ahí con más detalle le explico mejor. Pero aparte de esto, igual se le respeta como artista. ¡Como tu / Like You! la segunda vez que lo grabé con Seven Producer”.

VEA TAMBIÉN: Daysi Jackson Tapia: 'El ambiente de aprendizaje en el aula hay que crearlo'

Supuestamente Prince Balboa tiene varios correos de unos “manes de África” que aseguran que el intérprete de “Noche de teteo” presuntamente le ha robado las melodías de sus canciones.

“Díganle que vamos hablar y dejamos esto así o suelto los emails, jajaja, mentira tampoco estoy aquí para joder a panameño, pero por mi música sí peleo hasta el final”, concluyó Prince Balboa.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!