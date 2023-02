Princesa Kate acude a los BAFTA con aretes de 17 dólares

En la alfombra roja de la 76 edición de los Premios Bafta todas las miradas se posaban en la princesa de Gales, Kate Middleton, que aparecía con un vestido blanco de inspiración nupcial, estilismo que complementó con guantes largos negros por encima del codo y un juego de pendientes largos con adornos florales de la firma española Zara.

La ceremonia de los premios Bafta, en la que estuvieron presente el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton, fue el escenario en el que la actual Princesa de Gales volvió a ser la invitada más glamurosa de la cita, con un diseño asimétrico al que quiso dar una segunda oportunidad.

Se trata de una creación de Alexander McQueen, una de sus firmas fetiches, con el que ya caminó por esta misma alfombra en la edición de 2019.

Para esta nueva ocasión, lo actualizó cambiando una flor por un maxilazo sobre el brazo y con complementos tan sofisticados como guantes negros de ópera largos por encima del codo y pendientes con cascada floral en dorado de Zara, que tienen un precio de 15,95 euros ($17.04), según indica su página web.

Una ceremonia, la más importante de la industria cinematográfica británica, en la que la actriz Helen Mirren recordó la figura de la reina Isabel II, fallecida el pasado septiembre.

Mirren, que interpretó a la monarca en la película de 2006 "The Queen", dirigida por Stephen Frears, rememoró la aportación de Isabel II al cine británico, con un emotivo discurso acompañado de un vídeo de la reina con algunas de las personalidades más importantes del mundo cinematográfico a lo largo de la historia.

En el vídeo, que incluía también palabras de la monarca, Isabel II apareció saludando a actrices y actores de renombre como Meryl Streep, Pierce Brosnan, Frank Sinatra y Daniel Craig, con el que protagonizó un recordado anuncio previo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

"Sin su apoyo, los Bafta no hubieran sido lo mismo. Es indiscutible que ha sido la líder de la nación desde su coronación y durante su reinado conoció a las mayores estrellas de esta industria y vio desde los años dorados de Hollywood hasta la época del 'blockbuster'", dijo.

Por otra parte, el conflicto bélico, caracterizado en la crueldad de la Primera Guerra Mundial que representa el film "All Quiet on the Western Front", arrasó en los premios Bafta, los más importantes de la industria británica, con seis galardones, incluido el de mejor película.

La gala también encumbró a "Elvis", que se llevó cuatro máscaras doradas, dando la sorpresa con la de mejor actor, en la que Aston Butler se impuso a los veteranos Colin Farrell, que competía por "The Banshees of Inisherin", y Brendan Fraser, por "The Whale".

