Problemas médicos que pueden causar sobrepeso y obesidad

El sobrepeso y la obesidad, acumulación de excesiva de grasa, es un problema médico con graves consecuencias para la salud de las mascotas.

Versión impresa

Esa acumulación excesiva de grasa se ve reflejada en el peso de la mascota y afecta su calidad de vida, ya que pueden desarrollar dificultades respiratorias, dolor crónico, rigidez, dificultad e incapacidad para caminar y enfermedades crónicas.

Cuando una mascota no se encuentra en su peso óptimo normalmente la causa es la alimentación no adecuada, porque muchos de los alimentes para perros y gatos en su composición cuentan con un exceso de cereales y almidón, lo cual no se ajusta a sus requerimientos nutricionales, indica la Fundación Virbac.

Pero, no solo la alimentación tiene un impacto en peso de las mascotas, pues de acuerdo al médico veterinario José Batista (@veterinaria_sanjose) hay algunos problemas de salud que pueden desencadenar sobrepeso y obesidad.

Entre esos problemas de salud se encuentran: Los trastornos cardiacos, problemas respiratorios, diabetes, hígado graso y alteraciones osteomusculares como desgastes articular o artrosis, problemas musculares, displacía de cadera y artritis, dice Batista en una publicación,

El especialista indica que es importante llevar a la mascota a consulta médica para prevenir o tratar el sobrepeso y la obesidad.

Fundación Virbac coincide con el especialista, ya que es imprescindible que las mascotas cuenten con una dieta adecuada a sus necesidades y se descarten "patologías asociadas".

Adicional, hace hincapié que para prevenir que la mascota aumente de peso es necesario una vida activa y una alimentación rica en proteínas y baja en hidratos de carbono.

VEA TAMBIÉN: Venta de saludos, una nueva fuente de ingresos para los famosos

Peso óptimo

Al igual que los seres humanos las mascotas también tienen un peso óptimo, el cual deben conocer y mantener.

Batista explica que el peso ideal determina si la mascota se encuentra por debajo, delgadez, o por encima, sobrepeso, de su peso.

Comenta que cada raza tiene su peso ideal y suele variar, por ello, si tienen dudas o inquietudes se aconseja buscar ayuda médica.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!