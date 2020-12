Producciones navideñas que son un clásico para estas fiestas de fin de año

Este año la época navideña se celebrará de una manera diferente, algunas actividades que se acostumbran realizar para la fecha no podrán llevarse a cabo, ejemplo, las tradicionales posadas, los desfiles navideños, las reuniones con amigos o compañeros de trabajo e incluso muchas familias no podrán estar unida en esta temporada.

Versión impresa

Pero no se preocupen porque podrán revivir los nostálgicos momentos que atesoran de las celebraciones anteriores, lograrán hacerlo a través de los filmes navideños, los cuales brindan calidez y alegría al espectador.

Con el transcurso de los años esta época ha sido el escenario de varias cintas clásicas y modernas, por ello, les presentamos algunas películas festivas que han traído alegría a la audiencia por generaciones.

'Home Alone'

"Solo en casa" o "Mi pobre angelito" es un clásico navideño. El filme infantil estadounidense de 1990, relata la historia de un niño de ocho años que defiende su casa de dos ladrones tras haberse quedado solo accidentalmente para Navidad.

"Home Alone" fue escrita y producida por John Hughes, dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Macaulay Culkin. La cinta creo una exitosa franquicia de cuatro secuelas, dos largometrajes y dos telefilmes, "Home Alone 2: Lost in New York" de 1992, es la única secuela en la que parte del reparto de la primera entrega repite sus papeles.

'El Grinch'

El filme de fantasía y comedia se estrenó en el 2000, está basado en el cuento navideño del mismo nombre escrito por Dr. Seuss en 1957.

El Grinch es un ser verde, peludo y amargado, Jim Carrey le da vida a este personaje, que odia la Navidad y a los Quién, los habitantes de Villaquién, quienes realizan frenéticos arreglos para las fiestas navideñas. Sin embargo, un habitante de Villaquién se interesa en el Grinch, Cindy Lou, iniciando así una de las aventuras navideñas más vista en el mundo. La producción tiene una versión animada e incluso en el 2018, se estrenó una versión 3D.

'Elf'

En Vísperas de Navidad en 1973, un bebé huérfano se mete en el saco de Santa Claus. Cuando es descubierto en el Polo Norte, es adoptado por Papá Duende, quién bautiza al niño como Buddy.

VEA TAMBIÉN: Sandra Sandoval: 'Le hackearon el Instagram a Tavo Flores Oficial'

Al enterarse que no es un duende abandona la fábrica para buscar a su familia en Nueva York.

'Vacaciones de invierno'

La película es una recopilación de todas las cosas que pueden salir mal durante la navidad. Desde las luces navideñas que no funcionan, un pavo demasiado cocinado y hasta un incidente de trineo.

'Una historia de Navidad'

Llena de momentos nostálgicos que encantarán a cualquier espectador sin importar su edad. Es una película hilarante que les hará recordar cómo era ser un niño en esta época.

Otros clásicos que puedes disfrutar este mes son: "El regalo prometido", "Una Navidad con los Muppets", "Santa Cláusula" y "El expreso polar".

VEA TAMBIÉN: Sech agradece a Dios por permitirle cumplir un año más de vida