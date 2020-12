Sandra Sandoval: 'Le hackearon el Instagram a Tavo Flores Oficial'

¡Prepárense! Viene Navidad y Año nuevo, una época en las que se intensifican los ladrones y estafadores online.

Y a estos no les interesan a quién llaman para hacer sus fechorías.

Sandra Sandoval recibió unas de estas llamadas, al menos así lo contó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"La Gallina Fina" dijo: "Me acaban de llamar, no sé si a ustedes les ha pasado, me sonó el teléfono de un número raro como prepago y contesto...".

"Le saluda Joseph Díaz de Claro Panamá con quién tengo el gusto, le habla Sandra Sandoval a ver dígame y el hombre se ha quedado como pensativo y yo dígame, dígame y me cerró el hombre", dijo.

Continuó: "Yo lo llamé de nuevo para que me dijera el premio que me había ganado porque yo asumo qué es que me gané un premio".

La hermana de Samy Sandoval señaló: "Llamo yo para atrás y no contestaron y yo quiero que me digan cuál es el premio".

"La gente en diciembre está que no sabe como agarrar plata así que ustedes tengan cuidado", indicó.

Añadió: "Ayer le hackeraon el Instagram a Tavo flores oficial y se lo robaron, así que ahora Tavo va a tener que cambiar el instagram con 46 mil seguidores...".

"Así va diciembre muchachos agárrase que va con todo la gente a ver qué te tumban", culminó.