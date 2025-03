Promoverán nuevas adaptaciones de obras de Anne Rice

La representación del patrimonio de la escritora estadounidense Anne Rice ha firmado un acuerdo con InkWell Management para promover la obra de la autora de 'Interview with the Vampire' en adaptaciones para cine y televisión, informó este lunes el medio especializado Deadline.



Rice falleció en 2021 y los derechos de su obra están controlados por la productora Dinner Partners LLC, que también forma parte del pacto y está dirigida por los escritores Christopher Rice, hijo de la autora, y Eric Shaw Quinn.



Ambos servirán como productores ejecutivos de todas las producciones que se lleven a cabo.



La obra de Rice había sido adaptada con éxito en el pasado y uno de los títulos más sonados fue la película de 1994 'Interview with the Vampire', protagonizada por Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas.



Recientemente, AMC Networks adquirió los derechos de 'Interview with the Vampire', que fue adaptada a serie de televisión, y está pendiente de estreno otra producción basada en este universo, 'Talamasca'.



Además, la biblioteca de propiedad intelectual que posee el patrimonio de Anne Rice incluye obras publicadas e inéditas de entre las que destacan series como 'The Wolf Gift Chronicles' o 'The Sleeping Beauty'.



Christopher Rice y Shaw Quinn aseguraron en un comunicado a Deadline que estaban "encantados" de poder continuar con su trabajo junto a InkWell Management, que antes de este acuerdo representaba a Dinner Partners LLC, y precisaron que esta unión busca garantizar "que el trabajo de Anne siga inspirando a los lectores durante generaciones".



Anne Rice murió a los 80 años a causa de las complicaciones de un derrame cerebral y es considerada la reina del horror gótico. La mayor parte de sus historias estaban inspiradas en su natal Nueva Orleans y era conocida por tratar temas como el amor, la muerte, la inmortalidad y la condición humana.