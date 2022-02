¿Qué debe saber de la gala de los SAG Awards 2022?

Todo está listo para la gala de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, también conocidos como SAG Awards (Screen Actors Guild Awards). Será el 27 de febrero.

Con estos galardones, el gremio honra los mejores logros en actuaciones de cine y televisión del 2021.

Los trabajos con más posibilidades de llevarse uno de estos premios son: "El poder del perro" (Jane Campion, 2021) y "La Casa Gucci" (Ridley Scott, 2021). Entre los nominados también hay películas como "Belfast" (Kenneth Branagh, 2021), "CODA: Los sonidos del silencio" (Sian Heder, 2021) y "No mires arriba" (Adam McKay, 2021).

Las galas del 2021 se caracterizaron por la emoción de retornar a los eventos de la industria del cine, siguiendo las medidas de bioseguridad por la covid-19. Este 2022, aún se desconoce si se atrasarán o reprogramarán algunos eventos, la agenda sigue en pie, al menos el turno de los SAG Awards.

"En este momento, estamos monitoreando continuamente la situación y seguiremos todas las pautas del gobierno local, gremio, estado y ciudad que podamos para asegurarnos de que sea lo más seguro y saludable posible", comenta Joe Brockett, productor ejecutivo de la gala del Sindicato de Actores para "Variety".

Pero, qué deberían conocer de la gala 2022 de los SAG Awards.

¿Quién entrega los SAG Awards 2022?

El Sindicato de Actores de Hollywood premia a las mejores interpretaciones cinematográfica del año.'



Fecha de la gala y dónde se realizará

La vigésima octava entrega de los SAG Awards está prevista para el 27 de febrero. Este año la ceremonia se llevará a cabo en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica. Lugar seleccionado por su versatilidad y tamaño para llevar a cabo el evento con las medidas sanitarias impuestas por la ciudad y el estado de California, de acuerdo a los medios internacionales.

¿Dónde podrá ver los SAG Awards 2022?

En Estados Unidos la ceremonia será transmitida en los canales de la TBS y TNT. Mientras que, como ya es bastante usual en este tipo de celebraciones y galas, el canal de Warner Media, TNT la llevará para la zona latinoamericana.

Algunos de los nominados

- Mejor actor: Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Washington.

- Mejor actriz: Jessica Chastain, Olivia Colman, Lady Gaga, Jennifer Hudson y Nicole Kidman.

- Mejor actor de reparto: Ben Affleck, Bradley Cooper, Jon Peters, Troy Kotsur, Jared Leto y Kodi Smit-Mcphe.

- Mejor actriz de reparto: Caitríona Balfe, Cate Blanchett, Ariana Debose, Kirsten Dunst y Ruth Negga.

-Mejor cast: Belfast, Don't Look Up, House Of Gucci y King Richard.

- Mejor stunt de ensamble: Black Widow, Dune, The Matrix Resurrections, No Time To Die y Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings.

- Mejor actor en serie de drama: Brian Cox, Billy Crudup, Kieran Culkin, Lee Jung-Jae y Jeremy Strong.

- Mejor actriz en serie de comedia: Elle Fanning, Sandra Oh, Jean Smart, Juno Temple y Hannah Waddingham.

