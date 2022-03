¿Qué es la Alopecia?, la enfermedad que padece la esposa Will Smith

La noche del domingo las redes sociales se encendieron, en la entrega de los tan esperados premios Oscar 2022, tras la escena en vivo en la que el actor y cantante, Will Smith golpeó al cómico Chris Rock en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Will Smith y Chris Rock fueron protagonistas de un momento tenso cuando el humorista hizo un “chiste” sobre la alopecia que sufre la esposa del actor y también actriz Jada Pinkett Smith. Sin mediar palabra, Will Smith, quien obtuvo un Óscar, se levantó de su asiento, subió al escenario y le propinó con golpe. Pero, ¿sabe usted qué es la alopecia, quiénes la padecen más y cómo se trata?

Es normal que el cabello se caiga a lo largo de la vida, el ciclo de vida del cabello se divide en tres fases: anágena, catágena y telógena y es algo natural. Sin embargo, ciertas personas pueden perder más cabello de lo normal y es allí donde empieza el primer signo de alarma.

“A diario perdemos entre 50 a 100 pelos, eso es natural, pero cuando la cantidad de pérdida de cabello supere a lo anterior hay que prestar mayor atención. También si en el peine quede más cabello de lo normal, o se vea más pelo en la camisa, la almohada, al lavarse el cabello, cuando el cabello se ve más delgado y finalmente cuando ya haya espacios en el cuero cabelludo”, explicó el especialista Gustavo Taborda de Clinic.

La alopecia es la pérdida anormal del cabello, es decir, cuando una persona pierde más de 100 cabellos diarios. La alopecia en mujeres es una realidad que pocos conocen y que, cada vez está más presente, aunque en Panamá el mayor porcentaje de personas con este padecimiento lo ocupan los hombres, se puede decir que el 25% es un problema femenino.

Según explicó Taborda, la alopecia puede iniciar a los 25 años de edad, tanto en hombres como en mujeres, sin embargo; es más notoria a partir de los 35 años. Existen diferentes tipos de alopecia, pero la más común en las mujeres es la androgénica, de origen hormonal o genético.

¿Qué la ocasiona?

Si bien existen factores genéticos que provocan la caída del pelo, otras causas ambientales juegan un papel importante en este problema estético tan frecuente.

Como factor externo, la caída del pelo por estrés es uno de los más frecuentes. También tener una mala alimentación, carente de nutrientes y minerales como el hierro, podría desencadenar un proceso de caída anormal de cabello. Los cambios hormonales, el uso de medicamentos, ciertas enfermedades y los cigarrillos influyen en este padecimiento.

“Se debe aclarar que cada problema o tipo de alopecia tiene un tratamiento diferente, cuando se trata de pérdida de cabello leve o la llamada alopecia areata el tratamiento puede durar dos o tres meses, pero cuando la alopecia es androgénica no hay solución”, dijo el especialista.

Recomendaciones

No cabe duda de que el impacto psicológico de la alopecia es en la mujer más importante que en el hombre, especialmente cuando el cabello perdido no puede volver a recuperarse.

En cuanto a los tantos productos o tratamientos que existen para la calvicie o alopecia, el experto aconseja que lo mejor es acudir con un especialista para una evaluación y luego saber qué utilizar.

Es importante llevar una alimentación balanceada, ingerir vitaminas (siempre sugeridas por expertos) y una vez vea que algo no es normal buscar ayuda.

