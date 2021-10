¿Sabe usted qué es la metodología Kizukai? Esta es el resultado del paso del empresario mexicano de ascendencia japonesa, Alejandro Kasuga, por varias empresas y diversos estudios que conforman su carrera académica.

La metodología Kizukai es usada para lograr una cultura organizacional exitosa en las empresas o instituciones, de cualquier tipo, y para ello, se toma en cuenta al capital humano, quienes pueden aportar ideas que impacten los procesos de trabajo diario.

"A lo largo de mi trayectoria me he percatado de que uno de los errores más comunes en temas organizacionales es que en las empresas, al desarrollar su plan de cultura organizacional, no toman en cuenta a los expertos en el área que son los que hacen el trabajo diario", comentó Kasuga, autor de "Kizukai, Kaizen aplicado a la cultura organizacional".

Añade, en un comunicado, que con esta metodología se busca que las organizaciones escuchen a su gente, valoren sus ideas y se les permita mejorar sus procesos de trabajo basados en el conocimiento innato de todos los colaboradores.

Más de 50 empresas en México y en el extranjero aplica esta metodología y ha sido difundida en más de 16 países a través de conferencias.

"Esta metodología de mejora continua enfocada en el capital humano puede ser implementada por las empresas e instituciones que estén abiertas a innovar y a dar voz y voto a sus colaboradores para desarrollar una cultura de mejora", afirma el autor.

Kasuga explica que la metodología funciona y las empresas que los ha implementado lo respaldan. "Hemos trabajado con industrias del sector automotriz, de alimentos, de comercialización, aeronáutica, farmacéutica y de transformación, entre otras, lo que demuestra que nuestra metodología funciona".

Implementar esta metodología ofrece múltiples beneficios a las empresas o instituciones, a continuación, algunas de ellas:

- Generación de ideas de mejora enfocadas a la solución de problemas reales.

- Incremento del nivel de compromiso y colaboración de la gente.

- Desarrollo de una cultura organizacional basada en la mejora continua

- Fácil implementación de la metodología a todas las personas, sin importar nivel académico o puesto en el organigrama.

- Medición de los factores no visibles que pueden impactar en los resultados de una organización y en la relación empresa y persona.

Alejandro Kasuga, es egresado de la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de California, Berkeley, y posee una especialidad en Estrategia Corporativa por la Hitotsubashi University de Tokio, un Master of Business Administration en The American Graduate School of International Management y un Programa de Alta Dirección de Empresas por el IPADE.

Es presidente de A. Kasuga Consultores y fundador de Organización Impulsora de Valores, es mentor senior en mejora continua y transformación organizacional y sus conferencias se presentan en Estados Unidos, Latino América, Europa y Asia.

