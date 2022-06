¿Qué es la orientación vocacional?

La orientación vocacional es un pilar fundamental en los procesos de formación e integración sociolaboral en el sector empresarial de las personas que tienen alguna discapacidad.

A través de la orientación vocacional, proceso psicológico y pedagógico que trata de ayudar a la elección de una profesión, se toma en consideración las habilidades, destrezas y actitudes para que las personas logren sus objetivos.

No obstante, este proceso no es exclusivo de la población con discapacidad, la mayoría de las personas en algún momento han recibido orientación vocacional, por lo general cuando culminan los estudios, y no solo se trata de elegir una carrera profesional, es una oportunidad de autoconocimiento y para identificar los objetivos de vida y las oportunidades existentes.

En el caso de las personas con discapacidad se brinda asesoría respecto a las adaptaciones estructurales que necesitan en el lugar de trabajo y se implementan estrategias que permitan el desarrollo personal y laboral, asegura Cindy Marín, consejera de rehabilitación en la Escuela Vocacional Especial del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).

Marín explica que el servicio se extiende hasta los egresados de la institución, pueden acercarse para aclarar sus dudas respecto a la inserción en el mundo laboral y las alternativas educativas para continuar con su formación.

Cabe destacar, que es importante conocer las necesidades particulares del estudiante, ya sean médicas, psicológicas, sociales, personales, culturales, educativas y vocacionales, para un apoyo más significativo.

De acuerdo a Marín, el servicio que ofrece el departamento de consejería también tiene un alcance a nivel empresarial, brinda asesoría sobre el trato e inclusión a la dinámica laboral de las personas con discapacidad e incluso si necesitan realizar algún ajuste en la infraestructura de la empresa.'



Asesoría

Actualmente se cuenta con especialista de la Consejería en Rehabilitación en las regiones educativas de Panamá, Herrera, Los Santos, Colón, Coclé y La Chorrera.

