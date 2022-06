¿Qué significa 'no binario'?

Esta semana Jennifer López y su hija Emme Muñiz, de 14 años, generaron comentarios en las redes sociales tras su presentación en el Dodgers Stadium, de Los Ángeles, en la Gala Diamante Azul de la Fundación de los Dodgers.

Su asistencia a este evento, tuvo un punto que captó la atención de algunos. Lo que ocurrió fue que, antes de que Emme saliera al escenario, "La Diva del Bronx" hizo una breve introducción para invitarla al escenario y al hacerlo se refirió a su primogénita con los pronombres "elle" o "they/them".

De esta manera presentó a su hija: "Elle está muy ocupade, es reservade, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten…".

Emme no es la única famosa que se identifica como una persona de género no binario.

En los últimos años también lo han hecho otros famosos como Sam Smith, quien confesó en 2019 que no se identifica ni como hombre ni como mujer, simplemente fluye en una posición que está entre los dos extremos.

Demi Lovato, primero que es una persona pansexual, pero, luego dijo que se identifica como una persona de género no binario.

Ezra Miller dijo: "No me identifico como hombre. No me identifico como mujer. Apenas me identifico como humano".

'No binario'

Tras conocerse el caso reciente de la hija de Jennifer López y Marc Anthony, ha salido a relucir la pregunta: ¿Qué significa género no binario?

Tras hacer un recorrido por diversos sitios, el término "no binario" designa a las identidades de género que se reconocen con aspectos tanto masculinos y femeninos y, por ende, no se encuentra a sí misma con un término absoluto: hombre o mujer.

Además, no tienen por qué definirse como homosexual, bisexual o heterosexual, lo cual corresponde a la orientación sexual.

"Algunas personas describen la identidad de género como una sensación inherente y profundamente sentida de ser un niño o un hombre; una niña o una mujer; o un género no binario (por ejemplo, género 'queer', género no conforme, género neutral o género fluido) que pueden o no corresponder al sexo de una persona asignado al nacer", dice la Asociación Estadounidense de Psicología.

