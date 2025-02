¿Quién es Chappell Roan?, la nueva revelación de la música

“Discográficas, nosotros os tenemos… ¿Pero, nos tenéis vosotros?”. Esa pregunta la formuló Chappell Roan, la Artista Revelación de los últimos Grammys, en su discurso como premiada.

La artista, que quiso poner el foco en la relación entre los músicos y los sellos dentro de la industria musical, se ha convertido en cuestión de meses en todo un icono de su generación, gracias a un estilo visual osado, un lenguaje directo y un pop llamativamente personal.

Comienzos precoces y fallidos

El 19 de febrero de 1998 en Willard, Misuri (Estados Unidos), Chappell Roan llegó al mundo bajo el nombre de Kayleigh Rose Amstutz. Hija de Kara y Dwight Amstutz, es la mayor de cuatro hermanos.

Criada en un entorno conservador, el conflicto interno, artístico y personal, no tardó en aflorar: “Yo quería sentir que era una buena persona, pero a la vez había una parte de mí que deseaba con todas sus fuerzas escapar”, dijo en una entrevista con Variety.

Diagnosticada de adulta con Trastorno Bipolar II, su adolescencia fue difícil ya que, en sus propias palabras, “era un bicho raro, muy tímida, cohibida y modesta”, según explicó a Rolling Stone. Pero encontró refugio en otros aspectos de su vida, como el arte.

Y es que desde muy pequeña demostró una inclinación natural por la música. Con apenas 10 u 11 años ya tocaba el piano y a los 12 empezó a recibir clases. Y ya en su adolescencia empezó a escribir sus propias canciones.

Así, en 2013, comenzó a subir “covers” a YouTube y en 2014 subió su canción original ‘Die Young’. Ya en 2015, firmó con Atlantic Records y en 2016 eligió el nombre artístico de Chappell Roan, como homenaje a su abuelo Dennis K. Chappell y a la canción ‘The Strawberry Roan’ (1915) del cowboy Curley Fletcher.

Chappell lanzó su primer EP, ‘School Nights’ en 2017. En 2018 comenzó a trabajar junto al productor y compositor Dan Nigro. Pero en 2020, después de que sus sencillos ‘Love Me Anyway’ y ‘California’ no tuvieran el impacto esperado por Atlantic Records, Roan fue eliminada del sello.

A pesar de ello, en diciembre de ese año, su sencillo ‘Pink Pony Club’ fue catalogada por USA Today como “una de las 10 mejores canciones del año”. Y en 2024, cuatro años después de su lanzamiento, “Pink Pony Club” entró en el Top 30 de canciones, pero eso forma parte de la continuación de esta historia.

El renacer de una princesa drag.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Y es que, tras romper con su discográfica la joven artista se mudó de nuevo a Los Ángeles para buscar su propio camino. Durante este tiempo, trabajó como asistente de producción e incluso en una tienda de donuts, mientras seguía trabajando en su música y redefinía su imagen.

En 2022, Chappell pudo volver a trabajar junto a Dan Nigro y regresó a la música original después de dos años de silencio con el sencillo ‘Naked in Manhattan’ y posteriormente ‘Femininomenon’; ya con una estética mucho más influenciada por el drag.

Finalmente, Roan firmó con el nuevo sello de Nigro, Amusement Records, y en 2023 lanzó por fin su álbum debut, ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’. Y, aunque inicialmente no tuvo un rendimiento comercial apabullante, se convirtió en un “álbum de culto” en los meses posteriores.

Para comienzos de 2024, ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’ tuvo un éxito inesperado que reflotó el disco durante el resto del año. Varios de sus sencillos entraron en la Billboard Hot 100 por primera vez desde su lanzamiento.

Algunos de ellos, como “Good Luck, Babe!”, (con más de 1.200 millones de reproducciones en Spotify, donde Chappell cuenta con más de 40 millones de oyentes mensuales) y “Hot to Go!” (más de 550 millones) se viralizaron en retos y tendencias de TikTok y otras redes sociales.

En cuanto a su vida personal Roan, a pesar de que en el pasado mantuvo relaciones con hombres, se define abiertamente como lesbiana. Y afirmó que su interés romántico actual “está fuera de la industria musical”, sin revelar más datos de la susodicha, a la que describió como “increíble y segura de sí misma”.

Una revelación deslenguada

Este afán por proteger su vida privada tiene su explicación en las incómodas experiencias que Chappell ha vivido a raíz de su reciente fama: “es lamentable, pero tengo que llevar seguridad”, dijo, explicando que incluso un acosador se llegó a presentar en casa de sus padres o en su habitación de hotel.

Porque por lo que ella quiere ser conocida, es por su música. Una música cuyo éxito reciente ha dado lugar a que, para sorpresa de casi nadie, el pasado 2 de febrero de 2025 Chappell Roan recibiera el premio a Mejor Artista Revelación en la 67ª edición de los Premios Grammy.

Al recoger su premio, la artista recordó su pasado: “me ficharon cuando era menor de edad y cuando me despidieron no tenía experiencia laboral y, al igual que mucha gente, no era capaz de encontrar trabajo durante la pandemia y no tenía seguro médico”. Y de esa experiencia, viene la postura de su discurso.

“Me dije a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy y me veía delante de las personas más poderosas de la música, les diría a las discográficas, que se lucran con millones de dólares de los artistas, que tienen que ofrecerles un salario digno y asistencia sanitaria, especialmente a los artistas en desarrollo”, explicó.

Pero que Roan es una artista sin pelos en la lengua ya se sabía de antes.

Cuestionada sobre sus polémicas declaraciones, la joven afirmó que cree que “tendría más éxito si no rehusase llevar bozal, si pudiera ignorar más los instintos básicos, lo que el corazón dicta”, en una entrevista con la BBC.

Sin embargo, su victoria en los Grammy parece demostrar lo contrario: y a medida que Chappell Roan sigue mostrando su autenticidad y redefiniendo su pop, se evidencia cada vez más que no solo ha llegado para quedarse, sino para revolucionar la música de su generación a través de un estilo propio.