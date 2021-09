¿Quién interpretará a Vicente Fernández en su bioserie?

Al igual que Luis Miguel, el "El Charro de Huentitán", Vicente Fernández, tendrá su propia bioserie, estaba en planificación desde antes de la pandemia, no obstante, la crisis retrasó el proyecto.

Versión impresa

La producción narrará la vida personal y profesional de Fernández, desde sus inicios hasta consolidarse como una de las figuras más exitosas en la industria de la música.

Vicente Fernández Jr. ofreció algunos detalles de la bioserie en "Ventaneando", adelantó que la producción cuenta con la aprobación de la familia, esto con el afán de evitar posibles polémicas a futuro.

Real del Monte, en el estado de Hidalgo, México, será el escenario para representar la vida del intérprete de "Hermoso cariño".

Hasta el momento el proyecto se encuentra en etapa de preproducción, hay detalles que aún no han sido confirmados, por ejemplo, cuáles serán los talentos que interpretarán al músico en las diferentes etapas de su vida, el equipo creativo que realizará la bioserie o qué plataforma de streaming albergará la producción.

Desde que se dio a conocer que se llevará a la pantalla chica la vida de "El Charro de Huentitán" se especulado mucho sobre los talentos que protagonizarán la serie. Hay rumores de que Alejandro Speitzer, de "Oscuro deseo" y "El club", podría ser el protagonista de la serie.

Otra de las especulaciones afirman que los hijos del músico, Vicente Jr. y Alejandro Fernández podrían interpretar la vida de su padre, algo bastante parecido a lo que hicieron los hijos de Joan Sebastián en su serie biográfica.

Otra teoría apuntaba a que Carlos Rivera interpretaría al músico, aunque no cuenta con el parecido físico la potencia de su voz lo hacia uno de los candidatos más ideales para el papel.

VEA TAMBIÉN: 'La Zambita' informa que están usando su imagen para hacer montajes

Rivera fue abordado por la prensa en CDMX y afirma que no fue invitado a la producción. "Ni siquiera me invitaron, no sé de dónde lo sacaron, me han invitado a muchas series de películas, pero la verdad es que no, no es algo que me gustaría hacer, hay gente preparada para hacerlo y no son proyectos que me llamen la atención mucho, la verdad", comentó Rivera.

Según el director de "TVyNotas", Gil Barrera la responsabilidad de interpretar a Fernández recaerá en manos del actor Jaime Camil, quien supuestamente ya está en pruebas de vestuarios, pues el rodaje está próximo a iniciar.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!