Rapero Tekashi: 'La fama y el dinero no significan nada para mí, porque no me dan alegría'

El cantante estadounidense Tekashi 6ix9ine estuvo de visita en República Dominicana y soprendió por un gesto que tuvo con los niños.

Daniel Hernández, nombre real del rapero, como de costumbre le regaló dinero a los niños de la zona que visitó.

Tekashi 6ix9ine compartió las imágenes de su llegada al país, donde visitó una zona rural y fue recibido con aplausos.

El video y las imágenes fueron compartidas por el mismo rapero a través de sus redes sociales.

El artista acompañó el video con un mensaje extenso y profundo.

"Para todos mis fanes, los amo, lamento haber estado alejado de la música", empezó el texto.

"En realidad, no estoy contento. La fama y el dinero no significan nada para mí porque no me dan alegría", añadió.

Continuó: "Digo todo esto porque cuando estás persiguiendo tus sueños en la vida recuerda que Dios es lo primero. Nunca pierdas eso de vista".

"Él te bendice en la vida porque ve lo bueno en tu corazón y con esa bendición aprendes a bendecir a los demás", dijo.

Agregó: "Continuaré mi viaje para encontrar la felicidad dentro de mí y encontrar la alegría que una vez tuve".

El rapero salió de la cárcel en agosto de 2020, tras permanecer casi dos años en la cárcel por crímenes que incluían la orquestación de un tiroteo en el que una persona inocente resultó herido.