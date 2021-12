Raphy Pina: 'Toda mi vida he tenido pruebas que las he superado con valentía'

Rafael Antonio Pina Nieves, nombre real de Raphy Pina, se sinceró con sus seguidores y compartió cómo se siente tras conocer el veridicto donde fue declarado culpable por posesión ilegal de armas.

La pareja de la cantante Nathy Natasha comprtió en un video con sus seguidores. "Ya llegué a mi casa y primero que nada quería agradecerles por los círculos de oración, por demostrarme ese cariño, ese afecto", dijo.

Continúa: "Toda mi vida he tenido pruebas que las he superado con valentía, con pasión, con fuerza".

El productor musical reitera que no es la persona, que han intentado dar a mostrar de él.

Raphy Pina dijo ha sido investigado por cosas que jamás ha hecho y quiso dejarlo bien claro.

"Sí, he cometido fallos porque no soy perfecto, siempre he tenido fe en Dios, en las buenas vibras y hoy 12 jurados me encontraron culpable de unos cargos de posesión de armas y un arma automática", señaló.

"Yo quiero que sepan que yo por muchos años he sido investigado como si fuera un narcotraficante, un lavador de dinero, como si tuviera ganga o transportara droga de país en país, en avión, en maletas y mi gente, mirando a los ojos, nunca he tenido la necesidad de eso", afirmó.

"Si ustedes atan, pues me acusaron por dos pistolas. Está bien, me defendí y perdí la primera batalla, pero voy a seguir, voy a apelar, voy a buscar la forma de seguir defendiéndome, pero también para mí es una victoria porque el gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante, que mi dinero es legal, que tengo todas esas cosas legalmente y por el sudor de la frente", se defendió.

El juez del tribunal Federal de Puerto Rico encargado del caso consideró que Raphy Pina debería permanecer en arresto domiciliario hasta el 1° de abril de 2022, fecha en la que se le dictará sentencia.

El manejador de artistas de la música urbana podría ser sentenciado hasta 20 años de prisión, la pena por cada cargo es de hasta 10 años.