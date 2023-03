Reflexión sobre la ganadora de siete premios Óscar

Hollywood se autocelebra por casi tres meses, en todos sus premios y fiestas previas (desde los remozados “Globos de Oro”, pasando por los “SAGs” (su fuerte sindicato de actores) y muchos más, que culminan en algún día de marzo con la entrega de los Óscars, aunque muchas veces aquel día termina siendo una confirmación y arrastre de los premios previos. De hecho, fue tan grande la cosecha de “En Todas Partes al Mismo Tiempo” que solo restaba saber cuantas estatuillas iba a obtener.

La película se estrenó en Estados Unidos en junio del 2022 y terminó convirtiéndose en una película de culto, de nicho particular y con fervorosos seguidores. Realizada con un presupuesto módico de 14 millones. Nadie hubiese pronosticado que ganaría siete premios de las once nominaciones, incluyendo mejor actor y actriz secundaria, mejor actriz y director: los ahora famosos “Daniels”, que no son parientes, sólo una dupla que cuentan con el mismo nombre de pila.

El filme refiere a los multiversos, universos paralelos donde puede suceder todo tipo de cosas. Donde existen superhéroes, realidades y vidas pasadas. Una familia de origen oriental que explota un “laundry”, y vive detrás del gran local. Pero allí no hay solo una casa, si no la posibilidad de otros mundos, donde, se puede acceder a esas vidas anteriores, con la posibilidad de cambiar el destino.

El filme ganador, bebe de la películas de superhéroes, que dominan los últimos quince años –muchas de ellas, muy bien realizadas con grandes directores y muy buenas historias– pero esto ya parece ser demasiado.

Se podría llegar a pensar, en el mejor de los casos que “los Daniels” tan solo exponen lo que sucede y de cierta manera se burlan de este cine y de sus historias.

Sin embargo, esta es una tendencia preocupante, en donde el cine solo pasa a ser una sucesión de planos híper editados y estilizados, con unos chispazos de historias y elementos encadenados, que en un momento pasan a perder sentido y valor cinematográfico. Si a esto se le agrega que sus últimos cuarenta minutos –de sus eternas dos horas y veinte minutos– resultan soporíferas, mucho peor aún.

Lo peor del asunto no es tanto la película en si, que pese al nicho será de seguro en poco tiempo olvidada, si no, lo que representa. Y la tendencia en la industria que se empecinará en buscar éxito en sus copias.

Desde estas líneas no se explotará la pedantería de definir qué es o no el cine: un arte lleno de vanguardias, rico en historia y en anécdotas, sin embargo “En Todas Partes al Mismo Tiempo”, como parte de un cine industrial, y de las mismas entrañas del país donde se producen las películas que se consumen en todo el mundo, resulta un cine soso, excesivo y explosivo.

Si a eso se le suma que competía con películas como “Tar”, de Todd Field, “Los “Fabelmans”, del mismísimo Spielberg, que se fueron con las manos vacías, el fracaso artístico y la tendencia es aún mayor.

También estaba en esa lista “Top Gun: Maverick”, que de las seis nominaciones solo obtuvo un Oscar por Mejor Sonido: un mega hit, un autentico blockbuster, diez veces más representativo de Hollywood, de sus capacidades y de su industria. No por nada, el propio Steven Spielberg en la cena de gala de los Oscars, lo tomó de los hombros a Tom Cruise –no solo protagonista, si no también productor–, y le dijo: “Vos salvaste el traste a Hollywood, te deberían estar eternamente agradecidos”. Se le valora enormemente a Cruise el haber pospuesto el estreno de “Top Gun” por la pandemia, y esperar a que sea posible presentarla en salas, para lo que fue realmente pensada. “Esto lo hicimos para ustedes”, declaró.

En esa misma línea, Steven Spielberg, aparece apenas unos minutos antes de la proyección de su filme autobiográfico “Los Fabelmans” agradeciendo en su nombre, y en el de su equipo que hayamos elegido ver la película en una sala de cine. Un homenaje del maestro a sus espectadores.

Martin Scorsese, hace pocos años declaró que las películas de superhéroes no eran cine, tan solo un parque de diversiones, solo atracciones sin demasiado contenido. El revuelo fue mayúsculo, los acontecimientos cada día le dan mas la razón.

El cine –en salas– de seguro perdurará, aunque el streaming y los consumos hogareños lo tiene a mal traer, sin embargo ahí está la vieja guardia, como los Spielbergs, los actores y productores como Cruise y ahora el propio Scorsese, cuyo nuevo filme con Di Caprio y De Niro llamado “Killers of The Flower Moon”, se rumorea que se presentará en apenas dos meses en el Festival de Cannes.

