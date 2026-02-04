“Return to Silent Hill” (“Terror en Silent Hill: Regreso al infierno”), la tercera entrega cinematográfica basada en la famosa saga de videojuegos de Konami “Silent Hill”, ha tenido una recepción inicial mixta, algunos elogian el regreso de Christophe Gans, que dirigió la primera película, porque logró capturar la atmósfera opresiva y la niebla característica de la serie de cintas, mientras que para otros es visualmente irregular, con un ritmo lento y que no alcanza la profundidad temática del juego original.

“Terror en Silent Hill: Regreso al infierno”, película de terror psicológico y sobrenatural, funciona como un reboot o una nueva adaptación. Está enfocada, principalmente, en la historia del juego “Silent Hill 2” (2001).

En esta entrega, James Sunderland (interpretado por Jeremy Irvine) impulsado por las sombras de su pasado tras recibir una carta de su amor perdido, llamada Mary Crane, regresa a Silent Hill, pueblo que alguna vez le resultó familiar, pero ahora está consumido por la oscuridad, niebla y decadencia.

Sunderland, que está emocionalmente roto, se enfrenta a criaturas monstruosas, personajes perturbadores y verdades aterradoras, que lo llevan al borde de la locura, durante su desesperada búsqueda de su amor perdido.

Como la cinta es una adaptación de “Silent Hill 2”, la trama se centra en temas como la culpa, pérdida, negación y horror psicológico, con elementos icónicos como Pyramid Head y otras criaturas emblemáticas de la saga.

En entrevistas recientes, Gans comentó que existe una versión más extensa de la cinta, la de exhibición es de 106 minutos, y le gustaría que salga algún día para los fanáticos.

Reveló que le gustaría hacer una película más en la saga si se le presenta la oportunidad y además, dijo a Variety que ha recibido amenazas de muerte de fanáticos “pasionales” del juego por las libertades que se tomó para la adaptación.

Estreno

La cinta estará disponible el 5 de febrero, en la cartelera de los cines de la localidad.