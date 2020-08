Ricardo Arjona: 'La industria huele a urgencia financiera'

El punto de partida del proyecto "Blanco y Negro" del cantante y compositor guatemalteco Ricardo Arjona fue la frase "Díganme qué hay que hacer para no hacerlo".

"Para poder sonar tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro… Yo me quería salir completamente de eso. Nosotros sabemos que está sonando en la radio y yo no soy de los que le echa la culpa a los que lograron premiar la radio y ocuparla por completo. Me parece todo lo contrario, ocuparon el lugar de lo que dejaron de hacer otros", explicó Ricardo Arjona en el lanzamiento de su álbum "Blanco".

El afán del artista de crear un proyecto totalmente distinto a lo que el mundo estaba desarrollando como aceptable lo llevó a trabajar en los estudios de Abbey Road en Londres.

Como resultado Ricardo Arjona concibió dos discos con un total de 24 canciones, el primero de ellos es "Blanco", con 14 canciones en acústico y sonidos de los años 60, que ha sido toda una novedad, debido a que sus canciones fueron estrenadas semana tras semana de una manera poco convencional. Los éxitos fueron lanzados exclusivamente en la web del cantante para sus fieles seguidores, a los que llama cariñosamente su "Gueto".

Pero lo más importante, el contenido de cada una de las canciones son historias reales con su buena dosis de emociones y alguna de ellas son una radiografía de como el artista percibe la industria musical y algunos flagelos sociales.

En este sentido, la canción el "Blues de la notoriedad", es una fotografía de como el cantante ve la industria en la actualidad, la cual según él "huele a urgencia financiera" y a canciones que le dejan muy poco al azar.

"Cuando digo que poco al azar, se ha generado una especie de método para cruzar las vías perfectas para poder llegar a lo que supuestamente es el éxito, y la industria ha generado que estas vías que uno transita sean iguales para todo el mundo. Para el que hace reguetón, para el que hace rock and roll y para el que hace… Y entonces tarde o temprano hay muchos tropiezos en el camino", señaló el cantante de 56 años.'



'Blanco y Negro' surgió de la nada, obligando a Ricardo Arjona a abandonar el proyecto 'Mujeres', el cual consiste en 10 canciones a dúo con mujeres.



El nuevo álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales. El disco está compuesto por 14 canciones.



Ricardo Arjona realizó una conferencia de prensa virtual para el lanzamiento del nuevo disco.

"Entonces yo puedo elegir, me paso quejando de todo o intento hacer lo que me da la gana. Yo opté por lo segundo, no es por un rebelde sin causa o un tipo que quiere llevarle la contra a todo. Es un tipo que quiere mantenerse tranquilo y que quiere buscar su propio camino", prosiguió Arjona, durante una conferencia virtual con diferentes medios, en la cual Panamá América estuvo presente.

Por otra parte, el cantante también se refirió a la reciente premiación el exponente del género urbano Bad Bunny como compositor del año.

"Yo no estoy reñido con estás historias, yo no soy un enemigo del reguetón. Yo creo que el reguetón ocupa espacios que los otros géneros dejaron libres. Yo creo que los otros géneros dejaron de hacer cosas y ellos ocuparon los espacios", dijo.

No obstante, hizo hincapié en que los géneros no se defienden haciendo duetos con el reguetón. "Yo sí tengo algo en contra de la gente que hace esto. Que pertenece a otro género y para sacar la cabeza hace dueto con el reguetón, eso no me gusta", agregó.

El guatemalteco manifestó que la mejor manera de defender rock and roll es haciendo rock and roll y así sucesivamente con los demás géneros.

"Pero la gente está tratando de salir adelante haciendo lo que está de moda. Y haciendo lo que está de moda siempre genera una suerte de segundón que no cambia absolutamente nada", finalizó.

