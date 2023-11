Ricardo Montaner: Datos curiosos de la vida del artista

Esta semana el cante y compositor Ricardo Montaner informó que tomará un descanso de sus actividades en los escenarios, tras más de 30 años continuos en la música.

Así lo dio a conocer durante el último concierto del "Te echo de menos tour", realizado en Costa Rica.

Luego de esta noticia, le recopilamos algunos datos curiosos de la vida del cantante venezolano, que tal vez no conocía o quizás no recordaba.

- El cantante nació en Argentina, pero se radicó desde niño en Venezuela, y hace algunos años, también le fue obtuvo la nacionalidad colombiana. Cuando el pequeño Ricardo tenía siete años, la familia se mudó hacia Maracaibo, en Venezuela, ya que el padre, un técnico en telecomunicaciones, había recibido una oferta laboral que no podía rechazar.

- El amor por la música le llegó en época escolar, cuando decidió incorporarse al coro de la iglesia a la que asistía con sus padres cada semana.

- Una de las anécdotas más importantes para él es su religión. El artista se convirtió al cristianismo evangélico durante una visita al Hospital Pereira Rossell en Montevideo, Uruguay. Según cuenta el cantante, allí conoció a un niño enfermo que lo influyó en su cambio de fe, de acuerdo a reportes de varios medios internacionales.

- Después de su conversión, en 2007 produjo el disco "Palabras", el cual incluye canciones desde una perspectiva cristiana. Y además, se congrega en iglesias todos los domingos (misas).'

"Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año, no he parado nunca y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietitos, a verlos crecer y a no perderme de nada?", dijo el cantante, tal como se lee en el medio "Milenio".