Ricardo Moscoso, hijo de Mireya Moscoso, compartió sus recuerdos con el actor Sean Connery

Varios famosos se hicieron eco en las redes sociales de la muerte de Sir Thomas Sean Connery, conocido comúnmente como Sean Connery y por ser el primer en actor en interpretar al agente 007, James Bond.

En Panamá personalidades como el hijo de la expresidenta de la República Mireya Moscoso, Ricardo Moscoso compartió algunas fotografías en donde se ve a Sean Connery, a su esposa Micheline Roquebrune y a la exmandataria.

Ricardo Mocoso colgó las fotografías en Twitter y en la descripción comentó “tengo recuerdos y fotos con Sean Connery y su esposa Micheline Roquebrune. Ambos elegantes y sencillos en tratar a las personas.

Añade que la pareja los invitó a las Bahama, donde residían, y luego en compartieron en la celebración del Centenario con todos los panameños. “Descansa en paz”, dijo Moscoso.

En una de las fotografías se ve a Sean Connery junto a Mireya Moscoso en un palco.

Por otra parte, el hijo de la exmandataria señaló que también tiene fotos con el actor solo que las tiene enmarcadas en su casa acá en Panamá y por el momento está viviendo en los Estados Unidos.

Sin embargo, compartió una anécdota que hay detrás de una de las fotografías, “en una de ellas me pidió que me subiera en un escalón alto para que me viera de su estatura y me escribió ‘Ricardo, how tall you are…’ Así era, especial”, se lee en el tuit.

Estas mismas fotografías Moscoso las compartió en su cuenta de Instagram @ricardomoscos_ y en la sección de comentarios el presentador de Tu Mañana y Más que cine, Alex Medela detalló que también tuvo la oportunidad de conocer al actor.

“Tu mamá me invito a la presidencia y también estuve con ellos en Atalaya”, escribió Medela.

Otras personas en las redes también comentaron que tuvieron la oportunidad de conocer al intérprete de James Bond cuando visitaba nuestro país.