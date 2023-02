Rihanna: Así fue su presentación en el Super Bowl 2023

"Bitch Better Have My Money" fue el tema con el que la cantante Rihanna abrió su espectáculo en el Super Bowl 2023.

Sus siguientes canciones fueron "Where have you been", "Only Girl (In the wold)" y "We Foud Love. La artista lució un espectacular atuendo rojo.

Entre su repertorio también interpretó "Work" desplazándose por todo el escenario, mientras sus bailarines la seguían.

Tras un interludio con "Wild Thoughts", "Pour it up" y "Money on my mind", interpretó "All of the lights". Después de dedicarle varios segundos a este tema, pasó a "Run this town".

"Umbrella", una de las canciones más esperadas, elevó nuevamente a Rihanna en su plataforma.

Estando en lo más alto del escenario cantó "Diamonds", causando la euforia del público.

Y precisamente con este tema cerró su espectáculo, pero, dejando a más de uno con la boca abierta tras anunciar su segundo embarazo.

Esta fue la primera presentación en vivo de Rihanna tras cinco años de ausencia en los escenarios y siete desde el lanzamiento de "Anti" (2016), su último álbum de estudio.

El halftime show es uno de los escenarios más soñados de los famosos, pues una gran cantidad de personas lo ven y eso provoca un impacto positivo en sus reproducciones musicales y, por lo tanto, en su fortuna.

Desde tempranas horas los memes de esta presentación no se hicieron esperar, más que nada relacionados a que decenas de personas esperaban este evento solo por el medio tiempo.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!