Roberto Bonner, un apasionado de la moda

Hablar de Roberto Bonner es sinónimo de moda. Sí, él es uno de los fashion stylist más conocidos en Panamá. Tiene más de 15 años de experiencia en este tema.

Ser un fashion stylist es ver a la persona y saber todo lo que le puede ir bien y darle seguridad. "Darle esa arma, ya sea hombre o mujer para que se sienta seguro, y que sea esa seguridad que te haga triunfar", dice Bonner a Panamá América.

Sin embargo, en este mundo todo no es color de rosa, pues él cuenta que lo más complicado es que la gente entienda su trabajo.

"Todos nos vestimos porque es una necesidad básica de no salir desnudos a la calle y todo el mundo piensa que se viste bien, pero cuando tu entras y le dices que puedes potenciar su imagen, entra el conflicto porque no comprenden tu labor específica", subraya.

Roberto Bonner comenzó en la revista "Ellas" y hoy día asesora a personas particulares, pero también está en algunos proyectos de TVN.

"Estoy trabajando con los Mega de TVN. Vestí a los últimos participantes de 'Versus'… y con el Reto de Trovadores, que son rubros, público y mensajes diferentes, pero me apasiona. Y con clientes que quieren potenciar su imagen", cuenta.

Además, compartió que pronto estará con los presentadores y ballet de la "Máscara".

Asesor

Bonner dice que al dar una asesoría de moda lo primero que tiene en cuenta es la morfología de la persona.

Teniendo claro que cada persona es un ente diferente. "Sus necesidades, qué quiere proyectar y en qué campo se desarrolla, qué trabajo tienen. Que se sienta segura cada vez que sale de la casa... Algo importante, tiene que ser práctica, la moda tiene que se práctica".

Como todo experto de la moda, él está pendiente de las tendencias, no obstante, "lo que no te queda es como el agua que no has de beber, mejor déjala correr".

"Pueden tomar cosas de las tendencias, hacer un zapato, un cinturón, una cartera, una camisa y lo incorporas a lo que te queda bien y que te potencia a ti, pero no ser víctima de la moda. Esa es una de las cosas en la que se cae muchas veces y hay que tener cuidado con eso", explica.

Insiste: "Primero es lo que te queda bien y lo que va con tu morfología, luego las tendencias", sugiere el especialista en moda.

Prendas que no deben faltar en el armario

Bonner también dio algunas sugerencias sobre ciertas prendas que no deben faltar en el armario de una mujer. Aquí le mencionaremos algunas de esas recomendaciones.

Unos zapatos negros, beige y nude; un jean oscuro (negros azules); y un pantalón negro de tela, "que no sea tan palazo, pero tampoco muy pegado, que lo puedas usar tanto para un funeral como para una entrevista de trabajo…".

Una camisa blanca de algodón y otra satinada; un top rojo y uno negro; y una cartera chiquita de noche, "que tenga un print de animal o brillante para cualquier trajecito negro que le quieras dar un toque chic".

