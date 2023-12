Robinho presentó su canción inspirada en las protestas

El cantante de música urbana es Robinho es uno de los artistas que estuvo apoyando las últimas protestas en el país, al igual que Doralis Melas y Elmis Castillo.

Tras estas manifestaciones Robinho lanzó su tema "El que no brinca", inspirado en estos hechos ocurridos el mes pasado.

“Bastante que canté ese corito en las protestas, así que tenía que convertirlo en música", adelantó el pasado 6 de diciembre, desde el estudio de grabación.

Añadió: "¿Qué dicen ustedes? ¿La suelto o la dejo ahí engavetada?”.

Esta semana Robinho estrena “El que no brinca”, inspirado en las decenas de miles de personas que salieron a manifestarse pacíficamente, logrando un fallo histórico para Panamá.

“Hay una consigna que yo no me sabía, la gente brincaba cada vez que la decía, yo jamás pensé que el corito pegaría, ahora donde voy yo la escucho todo el día, el que no brinca es PRD”, dice el pegajoso tema.

Aunque en el coro no se escucha bien si dicen la palabra PRD, definitivamente todo el mundo la cantará así.

El sencillo tiene un ritmo pegajoso, muy de Carnaval y de seguro se pegará.

Con información de día a día

