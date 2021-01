Romeo Santos se convirtió en padre por tercera vez

El cantante Romeo Santos despidió el 2020 con la llegada de su tercer hijo.

Romeo Santos compartió a través de Instagram dos fotografías. La primera junto a su pareja en estado de embarazo, donde solo se aprecia su vientre. La segunda instantánea muestra los pies del recién nacido.

El intérprete de “Propuesta Indecente” no acostumbra a compartir su vida personal en las redes sociales, sin embargo, en esta ocasión hizo una excepción.

“Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian #BabySolano”, se lee en post.

Pero la felicidad también se ha visto teñida de luto, el cantante de origen dominicano comentó que también está de luto por los que ya han partido.

“Yo guardo luto por la pérdida de mi estilista Laurean Ossorio, el gran músico José Antonio Jáquez mejor conocido como “Billy,” y mi hermano, el ingeniero Gerry”, dijo Santos.

El artista detalló que el 2020, fue un año extraño. Comenta que indiscutiblemente lo más dañino ha sido este virus, el cual nos obligó a ver la vida desde otra perspectiva.

“La Covid-19 se llevó amigos, familiares y aún sigue enfermando un sin número de personas. Ha perturbado nuestra paz mental, y en algunos casos, ha acabado con nuestra fuerza física”, enfatizó.

No obstante, en su publicación también le deseó un 2021 lleno de salud, positivismo y prosperidad a sus más de 17 millones de seguidores, desde el fondo de su corazón.

Por otra parte, por la llegada de “Baby Solano” Santos y su pareja recibieron cientos de mensajes de felicitaciones.

“Amén. Felicidades y muchas bendiciones para ese nuevo angelito”, “Este hombre tiene un manejo increíble, felicidades Rey” y “Bendiciones para ti y tu bella familia”, son alguno de los mensajes.