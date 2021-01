'Rompe tus barreras': Una historia que busca inspirar a personas que están atravesando un momento difícil

Los libros de autoayuda son un rayo de esperanza para quienes están pasando una difícil situación, ya sea una batalla contra una enfermedad, la pérdida de un familiar o problemas que se presentan en la vida diaria.

Para quienes están padeciendo alguna enfermedad siempre es de ayuda escuchar la experiencia, reflexiones y las formas de afrontamiento ante la adversidad de personas que han padecido o están padeciendo alguna patología.

Tal es el caso de la escritora colombiana María Madrigal, quien tiene varios años radicada en Panamá, y fue diagnosticada con cáncer renal y en los libros encontró información de valor que la ayudó.

En vez de esconder su historia, Madrigal abre su alma en el libro "Rompe tus barreras", para que puedan ver en ella a la mujer poderosa, la que venció al cáncer. Y nos dice qué le ayudó a hacerlo.

Mi principal motivación fue la de inspirar a otras personas que están pasando por una situación difícil o un cáncer con mi vivencia. Las pruebas que nos coloca la vida son inevitables, pero la actitud con la que las afrontamos depende solo de nosotros.

Así es. Dándole otra perspectiva a mi vida de valentía, conociéndome más, conociendo la importancia de los pensamientos, sentimientos y emociones que no son nuestros enemigos si no nuestros aliados. La clave consiste en aprender a escucharlos y manejarlos de manera asertiva, practicando la gratitud, sintiéndome satisfecha y feliz, aquí y ahora, sin esperar un mañana.

María Madrigal es de Medellín. Nació el 22 de julio. Es escritora, relacionista pública y 'sommelier'.



"Comparto mi vivencia durante el tratamiento con el cáncer renal, como fue el diagnóstico, los cambios de alimentación, mis pilares que me acompañaron durante este proceso y como debí aprender a decir NO. Y doy recomendaciones que me ayudaron a vencer la enfermedad", detalla la descripción del libro "Rompe tus barreras".