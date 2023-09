Rony Vargas, en aprietos por presunta agresión a su novia

El periodista deportivo Rony Vargas está en el ojo de la tormenta tras presuntamente haber agredido físicamente a su novia Ana Victoria Pinzón.

De acuerdo con la hermana de Ana Victoria, los hechos se habrían producido porque la joven se negó a tener intimidad con el comunicador.

Trascendió que la respectiva denuncia ante la fiscalía ya fue interpuesta.

"El hombre le entró a puñetazos porque ella no quiso tener intimidad con él. No queríamos hacer esto viral todavía pero es necesario. Esto no puede quedar impune", dijo la hermana de la presunta víctima.

En este sentido, la denunciante advierte que además de los golpes, su hermana tendrá un trauma psicológico de por vida. Añadió que mientras intentaba quitárselo se rompió el vidrio del baño, lo que le causó más heridas a la joven.

La hermana de la agredida comentó al diario DíaaDía que Ana Victoria y Rony eran novios desde diciembre del año pasado.

Agregó que están muy decepcionadas de la justicia panameña porque Vargas solo recibió una orden de alejamiento y "anda tranquilamente por la calle". Además dijeron temer por su seguridad.

Rony Vargas no se ha manifestado públicamente ante tales señalamientos de violencia.

Mientras que algunas caras de la farándula criolla le han mostrado su respaldo a Ana Victoria.

"¡Qué caigan todos! Qué bueno que lo denunció", dijo la presentadora Rake Martínez, quien semanas atrás fue víctima de violencia.

