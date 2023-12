Rony Vargas regresará a la televisión tras escándalo

Rony Vargas, periodista deportivo, informó que estará de vuelta en la televisión, en el programa “El Marcador”, luego de estar más de dos meses fuera de la pantalla por presuntamente agredir a su novia.

Cuando se hizo de conocimiento público el caso de presunta agresión, el cual se produjo porque su pareja no quiso mantener intimidad con él, el comunicador fue duramente cuestionado en redes sociales e incluso aún muchos no olvidan el caso.

Vía X, antes Twitter, Vargas anunció que estará de vuelta en el programa “El Marcador” y el tiempo que estuvo fuera se lo tomó para resolver el caso legalmente.

“(…) Fue de conocimiento público el irrepetible incidente del cual formé parte hace más de dos meses, tiempo en que tomé la decisión de no estar al aire hasta tanto se solucionara legalmente el hecho”, explicó en X.

Aseguró que la “situación” fue resuelta y se comprometió, de forma moral y profesional, a no verse involucrado en hechos similares.

Asimismo, lamentó lo sucedido y le extendió una disculpa a ella (novia) y a todos.

En el anuncio del regreso de Vargas a la pantalla chica se pueden leer varias críticas: “Los golpeadores de mujeres no cambian jamás, es un problema de conducta. Preso deberías estar. Nadie debería darte un premio ni deberías poder volver a trabajar en tv”, “¿Cómo quedó lo de tu novia? Aquí nada se olvida. ACLARA...”, “Espero que el Marcador no te sienten a lado de ninguna mujer… Puede que luego quieras solucionar legalmente lo que le puedas hacer a alguna invitada” y “Muy bonitas palabras, pero eso no se cura con palabras, busca ayuda profesional”.

Adicional, también hay comentarios de usuarios que le han manifestado su apoyo a Vargas.

Polémica

Mariana Dangond Pinzón, hermana de Ana Victoria (la víctima), fue quien reveló lo sucedido: “(…) El hombre le entró a puñetazos porque ella no quiso tener intimidad con él. No queríamos hacer esto viral todavía, pero es necesario. Esto no puede quedar impune”.

De acuerdo a Dangond Pinzón, además de los golpes, su hermana tendrá un trauma psicológico de por vida. Añadió que mientras intentaba quitárselo se rompió el vidrio del baño, lo que le causó más heridas a la joven.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

A todos los seguidores de El Marcador les informo que estaré de regreso al programa.



Fue de conocimiento público el irrepetible incidente del cual formé parte hace más de dos meses, tiempo en que tomé la decisión de no estar al aire hasta tanto se solucionara legalmente el…— Rony Vargas Vargas (@RonyVargasV) December 2, 2023

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!