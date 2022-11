Roselyn Sánchez contará una versión íntima de su historia en 'E! True Hollywood Story'

Roselyn Sánchez, actriz, modelo y cantante, está honrada de que haya sido considerada para hablar sobre su historia en "E! True Hollywood Story", versión latinoamericana, una oportunidad que describe como muy "valiosa".

"E! True Hollywood Story" Roselyn Sánchez, serie documental, para la famosa es una forma íntima de compartir con sus fanáticos y la audiencia su historia, un testimonio "real, honesto y sin inventos".

Sánchez, de "Rush Hour 2", "The Rookie" y "Gran Hotel", reveló a Panamá América que el público siempre la ve como un personaje, interpretando algún papel, y por primera vez el mercado latino podrá conocer su testimonio.

La producción, la cual estrenará este 30 de noviembre por la pantalla de E! Entertainment, muestra una versión íntima de la historia de Sánchez, momentos de gloria, luchas y grandes desafíos.

Para la serie documental el ícono de la cultura latinoamericana en Hollywood habló de muchas cosas íntimas que nunca antes había compartido: "Yo he tenido una vida muy linda, muy agraciada, muy bendecida, pero es como todo, yo soy un ser humano como cualquier otro, que ha vivido muchas victorias, muchas derrotas y momento difíciles, relaciones disfuncionales, el tema de la maternidad fue bastante cuesta arriba, la gente podrá conocer cositas que a lo mejor ni se lo imaginaban".

La nostalgia embargó a Sánchez, sobre todo cuando habló sobre su isla, Puerto Rico, su familia y los desafíos que enfrentó cuando se mudó a Estados Unidos en busca del "sueño americano".

Asimismo, contar su historia le permitió reflexionar sobre el futuro, le quedó aún más claro lo importante que es para ella el mercado latino, quiere hacer más proyectos en español y seguir explorando su faceta como productora, ya no es tan importante para la famosa estar frente a las cámaras, pues le interesa más crear contenido latino y darle la oportunidad a nuevos talentos.

Respecto a los desafíos que han marcado su carrera, Sánchez reconoció que desde el día uno se le presentaron dificultades, empezando con todo lo que supone mudarse sola a un país desconocido, y en la actualidad el sacrificio más fuerte es cuando trabaja fuera de Los Ángeles, pues pasa meses sin ver a sus hijos.

VEA TAMBIÉN: Colaquito Cortez pide apoyo para recuperar su violín, se lo hurtaron en Calidonia

"Me encanta mi trabajo, lo disfruto, le doy gracias a Dios todos los días, pero cada día sin verlos me siento como una mala madre, me siento fatal…", confesó Sánchez.

Para quienes apenas están dando sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, Sánchez reiteró que deben estar preparados para recibir muchos "no" y que no deben tomarse los rechazos como algo personal, ya que esto solo genera inseguridades.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!