Rubén Blades se despide de su amigo y colega Carlos Pérez-Bidó, músico de la Orquesta de Roberto Delgado

Con el 2020 se fueron grandes artistas del sector de la música y el folclor panameño y este nuevo año también se inicia con noticias tristes para los amantes de la música.

El fin de semana falleció Carlos Pérez-Bidó, músico de la Orquesta de Roberto Delgado.

A raíz de esta noticia, Rubén Blades rindió un homenaje a su amigo y colega a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Rubén Blades informó sobre este fallecimiento con una foto junto a Pérez-Bidó y un mensaje.

El cantautor panameño escribió: "Me acaban de informar que Carlos Pérez-Bidó, nuestro querido amigo, colega y compañero en la Orquesta de Roberto Delgado, acaba de mudarse "al otro barrio" víctima del COVD-19".

"Estoy, como todos los que lo conocemos, muy dolido", añadió el compositor panameño.

Continúa: "A veces, como en el caso de mi fallecido amigo Zósimo Guardia, uno tiene tiempo para prepararse ante lo inevitable. "Nuno" me dijo, claramente, que solo estaba "comprando tiempo", y con eso me indicó la realidad de la situación".

"Pero cuando la noticia es súbita, cuando nos parece imposible porque la persona es recordada siempre con energía, salud y una eterna sonrisa en el rostro, entender lo ocurrido y aceptarlo es duro", se lee en su publicación en redes sociales.

"Siento como si me hubieran metido la mano en el alma y me hubieran arrancado un pedazo, porque cada amigo nuestro es una página del libro de nuestra vida".

Carlos Pérez-Bidó, nació en República Dominicana, criado en Puerto Rico y panameño por vocación, "fue un excelente amigo, compañero y colega".

También escribió: "Siempre se destacó por su capacidad musical, habiendo incluso trascendido los timbales, para tocar batería en nuestro nuevo álbum, aun por salir. Hoy me voy a sentar con la copia de sonido que Roberto Delgado me envió, una botella de guaro y el espíritu de Carlos, para que el escuche el excelente trabajo que hizo con los temas de jazz standards, "Pennies from Heaven", "Watch what happens", "The way you look tonight" y "Mack, The Knife".

"Para que oiga el nuevo coro que le agregué al extraordinario arreglo que hizo Roberto del tema 'Paula C", contó en esta publicación.

Rubén Blades mencionó: "Me quedé sin verle el rostro para nuevamente decirle cuanto lo aprecio como persona y como colega, aunque en la década de trabajo que hicimos el supo, de mi boca y de mis actos, el profundo respeto y agradecimiento por su aporte que sentí, no solo yo, toda la banda".

"Quedo pensando en por qué a gente mala e inútil, como el estúpido y derrotado mandatario del Norte, le da Covid y siguen viviendo para hacer mas daño, mientras que personas de la calidad de Carlos Pérez-Bidó se nos van tan rápido", reflexionó.

"Jamás pensé que escribirla estas líneas lamentando su deceso y eso me recuerda la realidad de la fragilidad de nuestros días. No tomemos el vivir por descontado. En cualquier momento nos podemos ir al otro lado de la calle y por eso debemos agradecer y aprovechar cada segundo de nuestra existencia", aconsejó el compositor.

"A su familia entera y seres queridos va mi abrazo y mi agradecimiento eterno, por la gran persona que es Carlos Pérez-Bidó. Un ejemplo de calidad y humanidad que siempre nos acompañará, en nuestra vida privada y en nuestra vida musical".

Finalizó: "Gracias 'Calito', recibe mi respeto y mi afecto".

