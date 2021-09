Samy Sandoval se recupera tras pasar por el quirófano luego de un accidente en un pie

Samy Sandoval debe estar en reposo tras lesionarse el tendón de Aquiles. Sin embargo, enyesado y en silla de ruedas, cumplió con sus seguidores en un evento que tenía en Chiriquí.

Versión impresa

Con una publicación en su cuenta de Instagram, el hermano de Sandra Sandoval contó lo que le ocurrió en su pie.

El acordeonista dijo que la semana había sido movida, "el miércoles me desgarré 100% el tendón de aquiles".

"Me sucedió saliendo de un baño de un restaurante y al salir del baño, una puerta con brazo mecánico se cerró más rápido de lo que yo esperaba y me golpeó el talón de aquiles del pie derecho y me hizo caer", detalló.

Según Samy Sandoval, él pensó que no era nada grave, pero "no me podía sostener con el pié derecho porque me caía".

"Me hice un ultrasonido y salió que tenía desgarrado 100% el tendón de aquiles...", señaló.

"El jueves me realizaron una cirugia por lo que aconteció, y bueno tengo que reposar lo más que se pueda, pero tenia el compromiso de tocar hoy en el Cruce de Boquerón en Bugaba Chiriquí y necesitaba sentir a ese público que siempre nos ha apoyado y no veía desde hace 1 año y medio, y bueno vine y la verdad que me siento satisfecho y agradecido por el apoyo que nos dieron...", contó.

"Ahora toca cuidarme y haremos un par de virtuales para que lo disfruten", informó.

VEA TAMBIÉN: Lusito Comunica es criticado por decir que 'quien no trabaja es porque no quiere'

Finalizó: "Gracias por sus muestras de cariño y Dios me los Bendiga!".

Sus seguidores y colegas le desearon pronta recuperación. "Ajooooo! Andamos en muletas los 2 Que te mejores pronto", "Pronta recuperación"; "Wao, pronta mejoría Samy!"; y "Amigoo pronta recuperación! Y muchas bendiciones", fueron algunos de los mensajes.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!