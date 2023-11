Sandra Sandoval advierte acciones legales por calumnia

En redes sociales muchos no olvidan que Sandra Sandoval fue una de las tantas caras del patio que vendió la idea de que Nito Cortizo, actual presidente, era la solución a los problemas del país.

Con la actual crisis, con más de un mes de protestas, por el rechazo de la industria minera en Panamá le han reclamado a la “Gallina Fina” que no se haya pronunciado en favor del pueblo e incluso la acusan de estar supuestamente emplanillada en el gobierno.

Hace pocas horas la tipiquera lanzó una advertencia, acciones legales por calumnia, pues una persona aseguró que la cantante no dice nada porque está emplanillada.

“¿Y si no lo estoy será que te puedo demandar por calumnia? Responde por favor”, respondió Sandoval.

Esta interacción tuvo lugar en la más reciente publicación de la “Gallina Fina”, donde promociona un evento para celebrar el Día de las Madres en Monagrillo, una noche del recuerdo.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Siempre calladita, no te pronuncias, no apoyas a la gente”, “Plata y más plata, lo único que le interesa, qué barbaridad”, “¿Qué político patrocina los regalos?”, “Las entradas son gratis para los manifestantes #noalamineria” y “Bueno no estamos para bailes, estamos de luto por nuestro país”.

Cabe mencionar, que se pueden leer varios comentarios de este tipo en las publicaciones más recientes de la tipiquera e incluso limitó la opción para comentar.

Respecto al comentario donde aseguraban que solo le interesa el dinero, Sandoval dijo “lastimosamente es mi trabajo” y sobre la procedencia de los regalos escribió: “tu mamá, tu papá entre otros”.

Por último, con la crisis que atraviesa el país la industria del entretenimiento se ha visto muy afectada, varios eventos se han cancelado o postergado, entre ellos, varios bailes.

Artistas como Jhonathan Chávez, Alejando Torres y Ulpiano Vergara cambiaron varias fechas de sus toques.

