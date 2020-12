Sandra Sandoval causa revuelo en redes sociales por lucir un 'short' en un video de Instagram

Sandra Sandoval es unas de las caras de la farándula local que le gusta compartir con sus seguidores videos de sus actividades en casa.

El viernes, la cantante de música típica, compartió un video donde mostraba que se estaba pintando el cabello. Una actividad que ya ha compartido antes.

"La Gallina Fina" dice: "Aquí como siempre señores haciéndome mi tinte y no me pregunten el número, porque ya lo he dicho como mil veces".

El clip también era para hacer una publicidad de una tienda de la localidad.

A pesar de esto, ni lo primero ni lo segundo llamó tanto la atención como sí lo hizo el pantalón corto que utilizó en el video.

Decenas de comentarios inundaron el clip echándole flores por cómo le quedaba el short.

Muchos le dijeron que no se concentraron en el video, que ni recordaban que había dicho, pues estaban pendientes de otra cosa.

Además, algunas conocidas le tomaron el tiempo e hicieron un chiste con el famoso pantalón y la cantante les respondió.

Por ejemplo: @yisselquintero17 le dijo: "Ya ese número jugó". Sandra Sandoval lo tomó a chiste.

"Qué fue lo que dijo, pue me concentré en otra cosa"; "Creó que nadie prestó atención a lo que decías Sandra"; y "Se ve la raspadura", fueron otros de lo comentarios.