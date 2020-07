Sandra Sandoval cuenta el 'chasco' que le sucedió con una compra por Internet

“A mí siempre me pasan cagadas, pero esta vez no fue una cagada tan grande”, señala la intérprete del “Baile de la coneja”, Sandra Sandoval.

A través de su cuenta de Instagram la tipiquera publicó un video en el que detalla que siempre le ha encantado comprar “chécheres” por Internet, sin embargo, en esta ocasión le ocurrió un “chasco” con una prenda de vestir.

"La Gallina Fina" ataviada con un conjunto amarillo explica que vio la prenda y de inmediatamente le gusto, porque tenía una “mujer espeluca” usando una mascarilla que se parecía a ella.

No obstante, para la sorpresa de la cantante el suéter del conjunto tiene impreso en la parte de adelante la frase fuck off.

“Yo cuando lo compré yo no vi qué decía y lo compré porque me gustó. Pero yo no sabía que eso decía vete pa’ la mierda mira…”

La tipiquera aseguro que buscará alguna manera de solucionar y que algo se inventará para tapar la frase, ya que no se imagina salir a la calle y mandar "a la gente pa’ la…".

El video que ha alcanzado 211,380 reproducciones y más de 5,000 comentarios tiene la siguiente descripción: “Por eso es que hay que leer y ver bien lo que uno va a comprar. Le voy a poner unas florecitas pa’ tapar ese palabrón. ¡ahh noooo! y me vieron mis hijos y me dijeron “mami ahí dice una palabra sucia”. Digo yooo “Listo ahora sí”.

Proyectos

Desde que inició la pandemia de la COVID-19, Sandra Sandoval y su conjunto se han mantenido muy activos en las redes sociales.

Todos los fines de semana realizan sus presentaciones virtuales en Instagram, Facebook y YouTube, las cuales logran gran asistencia y son todo un éxito entre sus seguidores.

En ocasiones las transmisiones de los bailes continúan hasta pasada la media noche.

