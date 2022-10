Sandra Sandoval: 'Hay que querer a la gente tal cual son'

¡Sandra Sandoval no tiene reparo! La tipiquera subió un videoclip donde se está aplicando un tinte para disimular las canas y mientras esperaba para retirar el producto compartió una reflexión.

La hermana de Samy Sandoval comentó que las canas es algo que se tiene seguro para el resto de la vida, “ese no te va abandonar nunca como el desodorante, eso no te abandona”, aseguró.

La única forma que las canas desaparezcan, según "La Gallina fina”, es que se caiga el cabello o si la persona fallece. “Ese es el mejor amigo (las canas) que tiene de ahora pa’ lante”, afirmó la tipiquera.

Asimismo, Sandoval instó a las personas a ser felices y a querer a las personas sin importar cómo sean.

“Sean felices, quieranse así mismo y quieran a los demás. Hay que querer a todo el mundo, así como uno es, así como sea la persona, que si es gorda, que si es delgada, que si está muy flaca, que si está muy fea, que si es refunfuñona, quiéralo no importa, hay que querer a la gente tal cual son”, expresó.

La exponente de la música típica le dice a sus amigas “a ti hay que quererte para no matarte, hay que querer a la gente”.

El videoclip acumula más de 273 mil reproducciones (al momento de esta publicación), más de 16 mil likes y más de 895 comentarios, varios coinciden con la reflexión de la tipiquera.

A continuación, algunos de los comentarios.

- “Así mismo hermana no hay tiempo pa’ amorodio, solo paz y amor, vivan y dejen vivir”.

- “Nombe Sandrita ni muerta, porque hasta muerta, con ellas me entierran, no me entierran con el marido, ni la plata, pero con las canas sí me meten en la caja, hay que querernos así, que bello mensaje”.

- “Hay que dejar que salgan, no hay que reprimirlas, si ellas son felices saliendo, nosotras más, por siempre las acompañaremos”.

