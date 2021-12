Sandra Sandoval informó que tiene covid-19: ' No he perdido ni el olfato ni el paladar, yo estoy bien'

Los hermanos Sandoval informan que cancelaron todas las presentaciones agendadas para este fin de año, porque Sandra Sandoval dio positivo a la covid-19.

La cantante de música típica dio la noticia a través de un video en sus redes sociales.

"Amigos hoy no vengo con buenas noticias, así que prepárense", empieza diciendo.

Añade: "Salí positiva al covid-19, no estoy contenta pero tengo que informárselo, porque ustedes merecen todo el respeto de nosotros".

"¿Cómo me enteré? Yo tenía una sinusitis desde el 20, me hice una prueba, negativa, me hice otra prueba, negativa".

"Me fui para Chitré a hacer los platones y yo estaba con la estornudadera", cuenta.

"No hice lo platones yo, mandé a los chiquillos y yo desde lejos, a mamá no la abracé, le dije mamá estoy resfriada, porque si no era covid tampoco le voy a pegar el resfriado a nadie", narra.

"La cosa es que el mismo 24 llamé a un laboratorio en Chitré me hicieron la prueba y salí positiva, cogí a los chiquillos el dia siguiente, me los traje para Panamá y yo estoy enguaca", asegura.

Continúa diciendo: "Así que aproveché que todos los muchachos están en su cuarto para decírselo a ustedes para que ten al tanto, porque si no me ven en Los Uveros porque de salida el baile de Los Uveros no va, para que sepan. Ni el del 31 ni el 30".

"Tengo que esperar mis 14 días, que creo que es a partir del 24 o partir del dia que me sentí mal, no sé", dijo.

Añade: "No me hubiera dado cuenta, porque yo estoy bien, no he perdido ni el olfato ni el paladar, yo estoy bien. Solo con la sinusitis".

"Para que ustedes sepan yo me siento bien y los voy a siguir manteniendo al tanto", finalizó el video.

