Sandra Sandoval recordó a 'El tigre de la candelaria'

Sandra Sandoval recordó el aniversario número 25 de la partida de “El tigre de la candelaria”, como se le conocía a Victorio Vergara, quien falleció el 21 de julio de 1998.

La “Gallina Fina”, como también se le conoce Sandoval, y otros tipiqueros recuerdan con mucho cariño al devoto de Santa Librada.

Hace poco, Nenito Vargas recordó que el 17 de julio de 1998, “El tigre de la candelaria” hizo su última presentación.

Los fanáticos de Sandoval no dejaron pasar la oportunidad para conmemorar la fecha y publicaron una fotografía de la intérprete de “Se te olvidó” junto a “El Mandamás”.

“El tigre pasarán muchos años y siempre será recordado igual que sus canciones”, “Siempre será ‘El Mandamás’”, “Ninguno se le compara, muy carismático, no hizo cambios en su música, rica bailable, no mucha tocadera de latas”, “Lastimosamente no pude ir a un baile de él. Cuando él murió yo tenía 16 años” y “Ya son 25 años de fallecido, pero es mi artista favorito, Me acuerdo que estaba en sexto grado, pero siempre lo recordaré”, son algunos de los comentarios.

La fotografía, en la que se ve muy sonriente a Sandoval, acumula más de mil “me gusta”.

Datos

Victorio Vergara Batista murió a los 54 años en la ciudad de Panamá, su deceso coincidió con las festividades de su patrona Santa Librada y con un baile que tenía programado en La Chorrera.

Personas que estuvieron con Vergara 24 horas antes de que le diera el derrame cerebral masivo dieron testimonios de que el “El tigre de la candelaria” estaba realmente feliz.

Su muerte fue uno de los hechos noticiosos más impactantes del año 1998, ningún artista ha recibido los honores póstumos que se le dieron.

“Lo que sí es un hecho comprobado es que ningún artista panameño, a lo largo de la historia republicana, ha recibido los honores póstumos que Victorio recibió y seguirá recibiendo por el resto del año. Y, sobre todo, porque las manifestaciones de dolor (las filas de dolientes y las muestras de dolor) fueron espontáneas”, citó el diario Crítica, el 26 de julio de 1998.

