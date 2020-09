Sandra Sandoval se hizo el hisopado: 'No me dolió, lo único que uno siente es que le tocan el ojo por dentro'

Sandra Sandoval volvió a generar comentarios en las redes sociales, en esta ocasión porque se hizo el hisopado.

La cantante de música típica publicó un video en su cuenta de Instagram donde muestra el momento en que le hace este examen.

La “Gallina Fina” comentó que ella se tuvo que hacer el examen, porque la noche de este sábado tiene el baile virtual con Nenito Vargas y debe estar todo bien.

Al clip le acompaña el texto: "me llegó la hora, me acaban de realizar el hisopado por primera vez y yo tenía un susto , no porque me saliera positivo sino porque ya m habían dicho q eso dolía pero miren q mas fue el susto, porque no m dolió ni me molestó, lo único que uno siente que le tocan el ojo por dentro y te revuelven los pensamientos con el viruso ese, ahora yo no se si lo q yo pensaba hace un rato lo pensaré mas tarde"

En el video dice: “Bueno muchachos me llegó el momento de que me metan el palo por la nariz, como mañana tenemos el virtual con Nentiro y Samy y Sandra hemos decidido hacernos el hisopado todos y pusimos a los funcionarios dentro del gimnasio de Samy donde me van a practicar la prueba de COVID-19 y vamos a ver cómo me va”.

Luego se le ve a Sandra Sandoval bromeando con la técnica mientras esta se prepara para el examen.

“Ay Padre de la Gloria, yo nunca pensé pasar por esta, Dios mío, yo nunca pensé que esta vaina me iba a suceder a mí”, comenta Sandra Sandoval, con una sonrisa.

“Dale suave, estoy como la primera vez”, dice y vuelve a sonreír.

De inmediato decenas de comentarios inundaron el video, algunos a favor y otros en contra.

El video lleva más de 81 mil reproducciones hasta la hora de esta nota. La hermana de Samy Sandoval dio a conocer que la prueba salió negativa.