¿Qué hacer cuando su perro pierde el apetito?

¿Quién no ha vivido la experiencia de que sus perros no quieren comer? Frente a este panorama muchos no saben qué hacer, solo deben seguir ciertos consejos para mantener saludable a su perro.

Una vez que el veterinario ha descartado una enfermedad y el consenso es que la pérdida de apetito del perro se debe a un problema de comportamiento, pueden probar varios enfoques diferentes para recuperar el gusto del perro por la comida adecuada, dice Patricia Cuan, medica veterinaria de Nestlé Purina.

Por ejemplo, pueden aumentar la palatabilidad de los alimentos secos agregando un alimento húmedo de buena calidad.

"Intentamos cambiar su tazón también: algunos perros se desaniman por su reflejo en tazones de acero inoxidable o de vidrio, así que intentemos con uno de cerámica y asegurarnos siempre de que el tazón esté limpio", aconseja.

La especialista indica que otra idea es darles un juguete de alimentación interactivo, que libera croquetas cuando lo hacen rodar.

"Estos son buenos para los perros que se distraen fácilmente por su entorno", añade.

También se sugiere crear una rutina de ejercicios, sobre todo antes de las comidas, para que nuestro amigo tenga más apetito, dice un escrito de My Animals.

Alimentos de la mesa

Si es de los que tiene la costumbre de alimentar a los perros con restos de la mesa, les están haciendo más daño que bien, asegura Cuan.

Es posible que el perro no lo aprecie, pero debe mantener sus comidas separadas de la de los humanos, incluso si esto significa excluirlos del área donde sus dueños comen.

"Si queremos que recupere su apetito, deben ignorar su mendicidad y alabarlo cuando come de su propio tazón", sugiere Cuan.

Si se niega a comer, quítele la comida luego de 15 minutos y dele un plato de comida fresco unas horas más tarde. Si esto continúa y el perro todavía se niega a comer, debe contactar al veterinario.