Asociación de Teatristas lamenta el cierre del Teatro Bambalinas, piden apoyo al Gobierno para mantener abiertas las salas

Recientemente se anunció el cierre definitivo de la Sala de Teatro Infantil Bambalinas, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, la cual no les ha dado tegua a las industrias creativas en el país.

Esta sería la primera sala en cerrar debido a la crisis que se vive actualmente y ante este panorama la Asociación de Teatristas de Panamá habló respecto a este tema.

La asociación lamenta el cierre de la Sala de Teatro Infantil Bambalinas y se une al sentimiento de tristeza de la comunidad teatral panameña.

En un comunicado detallan que han esperado en vano por seis meses reunirse con el titular de la cartera de Cultura, Carlos Aguilar y alegan que en conjunto con la Red de Sala de Teatro advirtieron sobre la inminencia del cierre de las salas de teatro si no se contaba con el apoyo inmediato por parte del gobierno.

Según la asociación solo se logró una reunión de mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, a la cual no se le dio seguimiento.

El Teatro Bambalinas, y su compañía BambaTíteres, especializados en espectáculos infantiles y educativos, han presentado por 9 años consecutivos obras cargadas de mensajes positivos para fortalecer la educación y los buenos valores de los más pequeños.

La asociación enfatiza que no se puede hablar de democratizar el arte y la cultura si se permite que clausuren los espacios destinados a facilitar el encuentro entre profesionales de las artes, estudiantes, artistas emergentes y la comunidad de espectadores y entusiastas que van a verlos.

Aún con el anuncio de la apertura de las Industrias Culturales y Creativas para el 12 de octubre y la creación de nuevos distritos creativos, las salas de teatro y otros espacios culturales no cuentan siquiera con los lineamientos o guías necesarios para poder iniciar con la planificación requerida.

“Por años hemos trabajado solamente con el apoyo y dedicación de nuestros artistas y nuestro público, pero en estos momentos extraordinarios, donde todos los sectores de nuestra sociedad se encuentran fuertemente afectados por la actual situación económica, requerimos, por primera vez, de una inversión directa por parte del Gobierno para poder mantener abiertas las salas que servirán de espacio para que cientos de artistas puedan seguir trabajando”, se lee en el comunicado.

Por último, la asociación destaca que las salas de teatro son esenciales en el ecosistema cultural, los espacios escénicos son la base de la pirámide y su clausura afecta directamente a cientos.