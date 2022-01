Sandra Sandoval: ¿Usted cree que porque uno tiene 51 años no se puede poner un vestido de baño?

Una vez más la tipiquera Sandra Sandoval genera debate en redes sociales tras un comentario por el uso de un vestido de baño.

Resulta que la "Gallina Fina" publicó una foto donde se le ve en un traje de baño verde. Ella luce sonriente.

No obstante, el mensaje que acompaña la imagen es el que ha generado comentarios en redes sociales.

"No jurgue culebra en hueco, ¿usted cree que porque uno tiene 51 años no se puede poner vestido de baño?", escribió la hermana de Samy Sandoval.

Añadió; "¿Usted cree que porque uno es uno uno no?".

Las palabras de la tipiquera generaron decenas de comentarios, en su mayoría en apoyo a lo que dijo Sandra Sandoval.

"Bellaaaaa!!! Quiero verme así a los 51"; "Mejor que muchas de 20 querida ...póngase los w usted quiere y puede"; "Eso era antes. En la época de mi abuela.Ya no" y "Goza la vida es bella", fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron a la tipiquera.

Sin embargo, también hubo uno que otro comentario donde le tiraron hate a la cantante.

"Sandra ninguna de frente que pajo tu cual es el miedo"; "No me gusta el verde nobbs y no sabes posar en vestido de bañoooo"; y "A Sandra q le pasa, menopausia", también le dijeron.

Dato

Los hermanos Sandoval han suspendidos los bailes debido al aumento de casos de la covid-19, han dicho que solo se presentarán en eventos privados por el momento.

