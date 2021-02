Sascha Fitness está embarazada, tiene nueve semanas de embarazo

La influencer y gurú del fitness Sascha Barboza, conocida como Sascha Fitness, anunció que está nuevamente embarazada.

A través de Instagram Sascha Fitness sorprendió a sus seguidores con la noticia de que hoy cumplió nueve semanas de embarazo, dijo que están muy felices y emocionados.

La influencer compartió un video de su ultrasonido y otro donde su hija le besaba el vientre, adicional publicó una foto donde posaba frente a un espejo y mostraba su vientre.

“¡Sorpresa! Y se nos creció la familia, estamos muy felices y emocionados. Las niñas ni les cuento. Normalmente la gente espera para decirlo después de las 12 semanas, yo hoy cumplí 9 semanas de embarazo”, se lee en la descripción de la publicación.

Añade que pensaron mucho si compartir la noticia con sus seguidores, pero al final dijo “por qué no hacerlo”.

Sascha explica que la parte más difícil para ella del embarazo es el primer trimestre. “Así puedo compartirles la parte para mí más difícil del embarazo que es el primer trimestre, son los síntomas en mi opinión más rudos, donde hay más miedo, ansiedad, malestar, y es algo que poco se ve en redes, sé que muchas de ustedes están pasando por lo mismo que yo y de cierta manera nos acompañamos”, confesó.

“Ha sido el embarazo que más duro me ha pegado, muchas náuseas, todo me da asco, por eso no he podido seguir cocinando, los olores me vuelven loca, sueño, flojera, vómito”, dijo Sascha.

Además, no dudo en compartir cuáles son sus miedos. “También quiero compartirles mis ansiedades y miedos por ser el primer trimestre, creo que la mayoría nos sentimos así sobre todo nuevo después de una pérdida, así que todas sus buenas vibras, bendiciones y oraciones serán bien recibidas y agradecidas”, confesó.

“Así que bueno, comienza una nueva etapa, estoy muy contenta, nerviosa, emocionada, soy ahorita una bola de emociones prácticamente”, finalizó la gurú del fitness.

Dato

Antes de que la pequeña Luna naciera, hace tres años y medio, la influencer perdió un bebé. A través de su canal de YouTube, Sascha compartió con sus fans lo que había pasado, reseña E! Online.