'Sech' no tuvo nada que ver con el cambio de última hora del telonero del 'show' de Karol G

A pesar de que Magic Dreams Productions aclaró la razón por la cual Anyuri no fue la telonera del concierto de Karol G, las especulaciones no han cesado y varias personalidades vinculadas a la industria musical opinaron al respecto.

Supuestamente a “La Cuchita”, como también se le conoce a la artista, “le serrucharon el piso” y en las redes sociales los señalamientos de los supuestos culpables no se hicieron esperar, sin embargo, nunca se reveló el nombre de los responsables.

En medio del problema quedó involucrado “El Peluche” y en vista de los ataques que se estaban haciendo en su contra, el hermano y mano derecha del músico, Joshua, dio algunas declaraciones al programa Flow Criminal.

Joshua narra que LH, su equipo y Anyuri se acercaron a su padre, pastor de la Iglesia Ejercito de Dios, en busca de ayuda para ver si se podía hacer algo con lo que estaba pasando.

“Mi papá nos llamó para comunicarnos que por favor si podíamos ayudar con lo que estaba pasando con Anyuri… bueno hablamos y le preguntamos qué fue lo que pasó, no mira, ella dijo lo mismo que dijo en sus declaraciones:‘Nayo hizo un contrato conmigo y con Magic Dreams para que yo me presentara, pero ahora están diciendo que se va a presentar Jorkan’, a todo esto, nosotros no tenemos ningún conocimiento de qué estaba pasando”, explicó Joshua.

La mano derecha del “Sech” aclaró que Jorkan sí pertenece a “El Bloke”, le tiene mucho apreció y lo apoyan, sin embargo, el artista no está firmado con ellos. “Él está firmado con una empresa americana que no tiene nada que ver con nosotros”, dijo Joshua.

El hermano de “Sech” se puso en contacto con el equipo de Jorkan y le informaron que todavía no los habían llamado para que el artista formara parte del show de Karol G.

A todo esto, Joshua no entiende cómo le hicieron un contrato a Anyuri sin que el equipo de Karol G estuviera informado, pues según él esto sucedió antes de que se notificara que la artista sería la telonera del espectáculo, por lo tanto, sospecha que hubo fallas en la comunicación.

Aparentemente fue el equipo de la colombiana el que se puso en contacto con el equipo de Jorkan, quien tenía dos eventos ese día antes del concierto y posiblemente por esta razón no llegó a tiempo a su presentación.

“Nunca fue como la gente está diciendo, ‘que la mandaron a bajar’, ‘que alguien metió la mano’… Todo el mundo en Panamá está diciendo como que nosotros bajamos a la muchacha”, añadió.

“Todo el mundo en Panamá diciendo que si corazones negros, que si poniendo en su perfil que si ratas, K4G también como que esto tiene tu nombre, pero por qué no dicen quién fue entonces, si todos saben quién bajo a Anyuri por qué no lo dicen, por qué están acusando a un grupo de personas que están trabajando en otras cosas que no tiene nada que ver con eso…”, expresó la mano derecha de "Sech".

