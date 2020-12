'Sech' realizará un concierto 'live stream' el 19 de diciembre, el acceso costará $4.99

El cantante de música urbana, Sech ofrecerá el sábado 19 de diciembre un concierto live streaming.

Versión impresa

“¡La preventa ya está disponible para mi concierto Live Stream con Vezt! Visita @vezt y haz click al link en su bio. ¡Compra tus entradas antes que finalice la preventa! #VeztSechShow”, publicó el artista en su Instagram.

En la descripción del evento, Vezt describe a Sech como un reconocido artista latinoamericano que ha actuado con otros reconocidos artistas y que rápidamente ha subido a la cima para convertirse en una sensación mundial.

Detalla que acceso al concierto tiene un precio de $4.99 y el streaming global tendrá una duración de 70 minutos producido por Vezt.

Los fanáticos del artista están entusiasmados con el concierto.

Reconocimiento

Recientemente, Carlos Isaías Morales Williams, conocido como Sech, recibió las Llaves de la Ciudad de las manos del alcalde José Luis Fábrega y Maritza Villarreal, la representante del corregimiento de Río Abajo, donde el cantante se creció.

Adicional, se le hizo entrega del pergamino que lo nombra huésped de honor de la capital.

"No nos podemos rendir (...) ¿cuántos sueños habrá en el cementerio porque nunca se cumplieron por no intentarlo, porque alguien les dijo que no? No importa la edad que ustedes tengan, den gracias a Dios y pidan de corazón. Les prometo que algo pasará", expresó el cantante y productor musical tras agradecer el reconocimiento.

VEA TAMBIÉN: Gisela Tuñón se cortó el cabello y un ex le escribió para decirle que parece un travesti

Éxito

Aprovechando la proximidad de las fiestas decembrinas, el 27 de noviembre, estrenó la versión navideña del tema la “La Luz”, colaboración con el colombiano J Balvin y la cual ha tenido mucho éxito.

La nueva versión ya cuenta con más de 2.3 millones reproducciones y tiene más 129 mil likes.